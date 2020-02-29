Обзор строительства и реконструкции учреждений здравоохранения

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В обзор включены новости ранее не опубликованные на сайте.

В Гудермесе состоялось открытие центральной районной поликлиники

Площадь трехэтажной застройки составляет 1 057,8 кв.м, общая площадь трехэтажного здания поликлиники — 3 819,2 кв.м. Единым холлом поликлиника разделена на два полноценных блока в два этажа, составляющих детское и взрослое отделения. Она рассчитана на 1200 посещений в смену.

Отметим, что в новой поликлинике пациенты смогут пройти обследование и лечение в кабинетах терапевтов, функциональной диагностики, диспансеризации, кардиологии, маммографии. Населению предоставлены услуги УЗИ, ФГДС, флюорографии, льготного обеспечения лекарствами. В целом прием будут вести специалисты по 42 профильным направлениям

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В Городской поликлинике № 60 в Санкт-Петербурге открыли первичное онкологическое отделение

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Открытие первичного онкологического отделения Пушкинского района является первым этапом в организации центра амбулаторной онкологической помощи.

Функциями первичного онкологического кабинета являются: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях, мониторинг лечения.

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С целью дооснащения отделения планируется приобретение «тяжелого» оборудования, а именно: компьютерный томограф 32 среза, маммограф -2 единицы, УЗИ экспертного класса, на общую сумму 58 млн руб.

Новый ФАП открылся в селе Сосновка Вилюйского района Якутии

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Медицинская помощь стала доступнее для жителей села Сосновка Вилюйского района, в котором проживает около 300 человек, — 25 декабря здесь заработал новый фельдшерско-акушерский пункт,передает ЯСИА.

В селе Сосновка по случаю открытия ФАП праздник, это событие местные жители ждали давно. Теперь селянам будет доступна первая доврачебная помощь. В числе основных задач медподразделения и диспансерное наблюдение беременных женщин. Для этого здесь созданы все условия. ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, мебелью, климатической техникой, имеется кабинет приема, процедурный кабинет, зона ожидания для пациентов с необходимой информацией. Современное медицинское оборудование позволит качественно проводить первичную диагностику, диспансеризацию взрослого и детского населения, выявлять заболевания на начальном этапе и оказывать первую неотложную помощь.

В столице Алтайского края отремонтировали приемное отделение детской городской клинической больницы

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В детской городской клинической больнице № 7 Барнаула отремонтировали приемное отделение. При его организации учли принципы бережливого производства. Это позволило сократить время приема пациентов на госпитализацию в два раза.

Также в приемном отделении больницы появилась противошоковая палата. Она оборудована всем необходимым оборудованием, позволяющим оказать медицинскую помощь крайне тяжелым пациентам.

Кроме того, лор-отделение детской городской клинической больницы № 7 получило новые площади. В операционной отделения установили самое современное оборудование, а в бывшем кабинете главного врача теперь палата для послеоперационных пациентов

Нацпроект «Здравоохранение». В Малоярославецком районе Калужской области открыли после реконструкции детскую поликлинику и новый фельдшерско-акушерский пункт

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В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в этом году был проведен ремонт детской поликлиники Малоярославецкой Центральной районной больницы. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 6,5 млн. рублей. Ещё свыше двух миллионов было выделено на установку системы навигации, приобретение мебели, телевизоров, игрушек. Поликлиника обслуживает около 13 тысяч детей района в возрасте от рождения до 17 лет.

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В этот же день в деревне Панское состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта

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Здание ФАПа построено взамен признанного аварийным. Оно находилось в соседней деревне, где проживает порядка двенадцати жителей. По просьбам местного населения новый ФАП было решено оборудовать в деревне Панское, в которой постоянно живут более трехсот человек, находятся школа и детский сад. Панский ФАП обслуживает население девяти деревень в радиусе 12 километров. Модульное здание стоимостью свыше двух млн. шестисот тысяч рублей установлено в рамках реализации регионального проекта «Развитие здравоохранения Калужской области» и оборудовано согласно современным стандартам оказания медицинской помощи. Общая стоимость оборудования — более 950 тысяч рублей.

В Чите Забайкальского края открылось терапевтическое отделение для жителей Центрального района

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Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» был создан пять лет назад. В структуру КМЦ входит консультативно-диагностическое подразделение, а также шесть поликлиник по оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

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В Бабынинском районе Калужской области открыли новый ФАП

Старое здание находилось в аварийном состоянии, потому было принято решение об установке нового модульного ФАПа. На эти цели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» было выделено более трех миллионов семисот тысяч рублей. Они направлены на установку здания и оснащение его современным медицинским оборудованием.

ФАП поселка Газопровод обслуживает 11 населенных пунктов с общей численностью населения более пятисот человек в радиусе 11 километров. Здесь работает опытный фельдшер, два раза в неделю приём ведёт терапевт

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Приморском районе Санкт-Петербурга

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На базе СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского района» (Приморский пр., д. 3, лит. А) открылся центр амбулаторной онкологической помощи.

Целью создания такого центра служит своевременное и оперативное диагностирование онкологических заболеваний, а также обеспечение доступности специализированной онкологической помощи для пациентов. Сюда могут обратиться жители района, у которых врачи заподозрили рак.

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В настоящее время в СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского района» развернуто онкологическое отделение на площади свыше 400 кв. метров. Учреждение оказывает медицинскую помощь при онкозаболеваниях, паллиативную медицинскую помощь, а также в области гастроэнтерологии, кардиологии, колопроктологии, неврологии, оториноларингологии, пульмонологии, терапии, урологии и эндокринологии. Прием ведут 24 специалиста-онколога различной специализации.

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Поликлиника оснащена приборами УЗИ с возможностью проведения пункционных биопсий, кабинетом функциональной диагностики, эндоскопии, централизованной клинико-диагностической лабораторией. Здесь можно пройти обследование и сдать анализы на онкомаркеры. Рентгенологический кабинет оборудован рентгеновским аппаратом и маммографом, проводится оцифровка рентгенологических изображений.

В консультативно-диагностической поликлинике № 1 работает дневной стационар, одна из площадок которого будет использоваться для нового центра амбулаторной онкологической помощи.

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В 2019 году для учреждения закупили аппарат ультразвуковой диагностики эксперт-класса, дерматоскопы для врачей-онкологов, видеокольпоскопы для кабинета онкогинеколога. Проведена закупка видеоэндоскопического комплекса в комплекте с четырьмя видеогастроскопами и системой архивации записи.

Попасть на прием к врачам онкологам разных профилей может любой житель района — как по направлению от врача, так и по самозаписи.

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Помимо диагностики, в центре будет вестись послеоперационное обследование онкобольных, выписка некоторых видов обезболивающих. Врачи помогут с оформлением направлений для оказания помощи в специализированных городских медицинских учреждениях.

Проект реализован по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы».

В Ростовской области открылись новые модульные здания поликлиники и ФАПа

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В Неклиновском районе области открылось новое модульное здание поликлиники Синявской участковой больницы. Первичную медицинскую помощь здесь смогут получать около шести тысяч жителей области.

Ранее поликлиника размещалась в здании 1892 года постройки. В 2019 г. из средств муниципального бюджета было выделено почти 5 млн рублей на снос старого здания и устройство фундамента.

На приобретение и установку модуля скорой медицинской помощи из областного бюджета было выделено почти 16 млн рублей. Здание подключено к коммуникациям. Проведено частичное благоустройство территории.

© donland.ru

Новая поликлиника имеет все необходимые помещения и полностью укомплектована лечебно-диагностическим оборудованием. Первичную врачебную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь здесь оказывают терапевт, хирург, акушер-гинеколог, педиатр, зубной врач.

Также в рамках реализации на территории области регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в с. Тюльпаны Заветинского района открылся новый модульный ФАП площадью 90 кв. м.

В новом здании для пациентов предусмотрены кабинеты приема фельдшера и акушерки, прививочный и процедурный кабинеты, а также здесь расположатся стерилизационная (автоклавная), складские помещения, в том числе для хранения медикаментов.

Новый ФАП укомплектован медицинским персоналом. Лечебно-профилактическую помощь в современных комфортных условиях будут получать более тысячи жителей территории.

В поселке Каменск Бурятии капитально отремонтировали детскую консультацию

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Здание утеплено и обшито, проведены отделочные работы, отремонтированы перекрытия, заменены балки, шифер, пол и плитка. Полностью обновлены системы отопления и водоснабжения. Установлены новые двери и окна, отремонтирована электропроводка.

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Для детей организована комфортная игровая зона, а для кормящих мам и младенцев создали комнату матери и ребенка. На улучшение условий оказания амбулаторной помощи населению Каменска: капитальный ремонт детской консультации, ее оснащение медицинским оборудованием и мебелью — направлено свыше 3 млн рублей из республиканского бюджета.

© egov-buryatia.ru

Также в этом году здравоохранение Кабанского района получило поддержку в рамках «единой» дальневосточной субсидии. В поселке Селенгинск капитально отремонтировано одно из старейших медучреждений — Селенгинская районная больница и общежитие Байкальского базового медицинского колледжа. В Кабанскую центральную районную больницу закуплено современное медицинское оборудование на 37,8 млн рублей: УЗИ-аппарат экспертного класса, переносной УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование и рентген-аппарат.

Новые ФАПы для обслуживания почти 5 тысяч селян построили в Приморье

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Строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) завершено в Приморском крае. Возведение модульных медпунктов велось в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

По всем 11 объектам подписаны акты приемки.

Следующий этап — это оснащение ФАПов оборудованием и мебелью, а также процесс лицензирования.

Планируется, что в конце февраля — начале марта новые ФАПы начнут свою работу.

В большинстве из них уже есть постоянные кадры.

«В селе Ясное почти 300 жителей, треть — дети. У нас есть фельдшер. Женщина находится в декретном отпуске, но планирует приступить к работе сразу, как только официально откроемся», — сообщил главный врач Чугуевской центральной районной больницы Михаил Раксин.

В селе Филипповка Хасанского района фельдшер тоже нашелся, как только завершилось строительство ФАПа.

«Специалист вышел на нас самостоятельно. Оказалось, что она местная жительница. Сейчас занимается подтверждением сертификата, после чего приступит к своим обязанностям», — сообщил главный врач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня.

Всего новые фельдшерско-акушерские пункты будут обслуживать около 5 тысяч жителей сел: Тереховка Надеждинского района, Малиново Дальнереченского района, Ясное Чугуевского района, Ольховка Кировского района, Украинка Пограничного района, Пархоменко Ханкайского района, Лукашевка Хорольского района, Филипповка Хасанского района, Старая Каменка Лазовского района, Ромны и Крутой Яр Красноармейского района.

Модульные ФАПы отвечают современным требованиям и санитарным нормам. Возводятся такие сооружения за короткий срок — около 4-5 месяцев. В здании предусмотрены кабинет прием пациентов, смотровая, процедурная, просторный холл — место ожидания, а также ряд вспомогательных помещений, включая санузел.

Первичное сосудистое отделение открыли в Ногинской больнице Московской области

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Оно рассчитано на 30 коек, шесть из которых отведены под блок реанимации и интенсивной терапии.В новом первичном сосудистом отделении Ногинской больницы специалисты будут проводить полный комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе тромболизисную терапию при инфарктах и инсультах. На закупку современного оборудования в отделение было направлено 45 миллионов рублей.

В ПСО будут работать 26 медработников, штат полностью сформирован.

В хуторе Бетта Краснодарского края открыли офис врача общей практики

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Теперь около тысячи человек смогут получать первичную медпомощь максимально близко к дому.

— В новом медучреждении оборудованы процедурный, прививочный, смотровой, а также доврачебный кабинеты и аптечный пункт. В амбулатории помощь оказывает врач общей практики.

Первый центр амбулаторной онкологии открылся в Чите Забайкальского края

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Первый центр начал свою работу на базе клинического медицинского центра в Чите.

В открывшемся центре оказывают медицинскую помощь два врача-онколога и две медицинские сестры. У пациентов будет возможность посещать курсы химиотерапии, получать диагностическое сопровождение и лечение на определенных стадиях заболевания. В последующем, в районных центрах онкологической помощи, больные смогут не выезжать за данной помощью в Читу — курс химиотерапии они получат в условиях дневного стационара в ЦАОПе.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!