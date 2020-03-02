В Абакане открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей»

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В этом году в столице Хакасии запланированы открытие четыре спортивных сооружения: «Тепсей», футбольное поле в Парке культуры и отдыха, Теннисный центр в Парке культуры и отдыха и универсальный спортивный зал в Красном Абакане. «Тепсей» — это первое сооружение.

Уже с 3 марта с семи утра каждый желающий может прийти и заняться любимым видом спорта. На строительство ФОКа «Тепсей» израсходовано более 110 млн рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов.

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— В физкультурно-оздоровительном комплексе есть 25 метровый бассейн, с четырьмя дорожками, — рассказала директор ФОК «Тепсей» Елена Злобина. — Есть тренажёрный зал на 18 человек в смену и фитнес-зал на 25 человек в смену. Общая пропускная способность спортивно-оздоровительного объекта — 83 человека в смену. Бассейн могут посещать горожане начиная с семилетнего возраста. Если ребёнок имеет навыки плавания, он может заниматься плаванием самостоятельно. Однако родители должны предоставить соответствующее разрешение. Детям, которые на воде держатся неуверенно, без сопровождения взрослых посещать бассейн запрещено.

Глубина начинается от 1 метра 20 сантиметров. Бассейн приспособлен для купания инвалидов-колясочников, которых погружают в воду с помощью специального оборудования. Просторный фитнес-зал позволяет проводить индивидуальные программы по разным направлениям: йога, пилатес, дзумба, хоттайрон. В тренажёрном зале 24 современных тренажёра, в том числе четыре беговых дорожки, хорошо снабжённая кардиозона, тренажёры для силового тренинга на группу мышц груди, ног, спины. Он полностью отвечает предъявляемым к таким залам требованиям.

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Большая часть персонала — инструкторы и тренеры, которые обслуживают ФОК. За качество воды в бассейне отвечают аппаратчики химводочистки. Вода проходит трёхступенчатую систему очистки: кварцевый песок, обработка ультрафиолетом и переход воды через водостанцию. Температура воды — 25 градусов тепла, воздуха — 30 градусов со знаком по Цельсию. Каждые четыре часа вода в бассейне будет тестироваться.

С 1 сентября 2020 года здесь будут заниматься плаванием самые юные представители спортивной детско-юношеской школы по плаванию.