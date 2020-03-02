«Акрон» запустил третий агрегат азотной кислоты на новгородской площадке

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Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, запустила на своей новгородской площадке новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тысяч тонн в год. Это третий по счету агрегат, построенный ПАО «Акрон» за последние два года. В 2019 году в Великом Новгороде были запущены два агрегата азотной кислоты общей мощностью 270 тысяч тонн в год.

Как сообщили в пресс-службе группы, суммарная мощность новгородской площадки с вводом в эксплуатацию трех агрегатов выросла до 1,9 млн тонн в год. Общий объем инвестиций в строительство установок составил более 3 млрд рублей.

Ожидается, что новые агрегаты позволят увеличить выпуск основных продуктов и значительно расширить линейку выпускаемой продукции.

Первые производства азотной кислоты как сырья для получения минеральных удобрений были запущены на новгородском предприятии в 70-е годы ХХ века. Новые агрегаты являются высокотехнологичными и современными производствами. ПАО «Акрон» с пуском новых агрегатов азотной кислоты выйдет на лучшие показатели по расходу аммиака среди данных производств в странах СНГ. Использование высокоэффективной газотурбинной установки ГТУ-8 позволит сэкономить более 4,3 миллиона кубометров природного газа в год. Кроме того, замена дорогостоящих катализаторных сеток будет производиться в два раза реже — только раз в год.

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