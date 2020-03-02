ПАО «Протон-ПМ» расширяет возможности сварочного производства

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ПАО «Протон-ПМ» (г. Пермь) ввело в эксплуатацию автоматизированную установку электронно-лучевой сварки АЭЛТК-32. Это позволит предприятию освоить производство крупногабаритных деталей камер сгорания ракетных двигателей РД-191.

Установка предназначена для сварки узлов и агрегатов из титана, хромоникелевых и тугоплавких сталей и других сплавов, а также для соединения биметаллических материалов. Рабочая камера объёмом 32 куб. м. позволяет выполнять сваривание деталей длиной до трёх метров.

Сварочные операции выполняются в камере с глубоким вакуумом, который исключает возможность загрязнения сварочного шва и окисления свариваемых поверхностей. АЭЛТК-32 оснащена манипулятором с электронно-лучевой пушкой, имеющим несколько степеней свободы, что позволяет лучу двигаться по сложной траектории и выполнять различные сварные швы: продольные, кольцевые, круговые. Энергоблок установки может работать на разных режимах и проводить сварку деталей толщиной до 100 мм без предварительной разделки кромок. Система числового программного управления обеспечивает повторяемость результата и минимизирует человеческий фактор, что гарантирует высокое качество изделий.

© protonpm.ru

Данное оборудование приобретено в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191». Монтаж и пусконаладочные работы были начаты осенью 2019-го. В начале года установка была аттестована, а её функционал отработан на деталях-имитаторах. Сегодня ведётся доработка оснастки.

Виктор Кацай, главный сварщик ПАО «Протон-ПМ»:

— Ввод в эксплуатацию нового оборудования расширяет возможности сварочного производства для быстрого и качественного освоения перспективной ракетно-космической техники. Данная установка имеет ряд технических преимуществ перед используемой сейчас АЭЛТК-12 — они позволяют повысить производительность труда и сократить время на подготовку и проведение сварочных работ. Также это открывает перед предприятием дополнительные возможности для диверсификации производства.