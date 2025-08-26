«Протон-ПМ» приблизил серийный выпуск двигателей для «Ангары»

© t.me

Пермское предприятие «Протон-ПМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершило важный этап подготовки к серийному производству двигателей РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Специалисты освоили изготовление одного из самых сложных и ответственных узлов — газовода с узлом качания.

Этот элемент является ключевым для двигателя первой ступени: он подаёт топливо в камеру сгорания и через систему управления вектором тягифактически «подруливает» ракетой на начальном этапе полёта.

С точки зрения технологий и трудоёмкости, газовод — один из самых сложных узлов двигателя.Надёжность его работы обеспечивает семиcлойный сильфон диаметром 350 мм, спроектированный специалистами НПО Энергомаш. Этот элемент компенсирует деформации трубопровода из-за температурных колебаний и механических нагрузок.

Для его производства на предприятии провели модернизацию: подключили дополнительные гидравлические системы к прессовому оборудованиюи отработали уникальные методики проверки на прочность и герметичность — пневматические и гидравлические испытания узлов большого объёма, сообщили в Роскосмосе.

Проведённая работа — значительный шаг вперёд. Теперь запуск серийного производства стал ближе, чем кажется. Следующим этапом станут квалификационные испытания готовых узлов, которые окончательно подтвердят готовность к серийному выпуску.