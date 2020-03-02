ОрелМеталлПолимер освоил производство листового проката с двусторонней системой покрытия

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Для компании ОрелМеталлПолимер из г. Мценск 2020 год начался с новых завоеваний на рынке рулонного проката с полимерным покрытием. ОрелМеталлПолимер успешно произвел и поставил рулонный прокат с двухсторонней системой покрытия RC5.3-OMP на базе PVC (пластизоль).

На сегодняшний день рулонный прокат с двухсторонним покрытием на основе PVC (пластизоль) в России и странах СНГ производит всего несколько компаний, в том числе ОрелМеталлПолимер. Данный прокат был изготовлен по заказу компании, специализирующейся на поставках высококачественного металлопроката и изделий из него.

Благодаря своим химическим свойствам и большой толщине, лакокрасочные покрытия на основе PVC (пластизоль) материалов обладают высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, обеспечивая эффективную защиту от коррозии. Также обладают устойчивостью в агрессивных средах, щелочных и кислотных атмосферах. Именно поэтому рулонный прокат с этим видом покрытия наилучшим образом подходит для применения его в химических или нефти-химических производствах, а также сельскохозяйственной промышленности, связанной с агрессивными средами, в том числе при очень низких температурах.

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Так, изготовленный компанией ОрелМеталлПолимер и поставленный рулонный прокат с двухсторонней системой покрытия RC5.3-OMP на базе PVC (пластизоль) предназначается для изготовления стеновых и кровельных конструкций помещений, связанных с высоко агрессивной средой химического производства расположенного на севере Российской Федерации.