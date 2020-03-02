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Детские сады и школы

В селе Карьево Пермского края открыт детский сад

 © storage.inovaco.ru

6 февраля в селе Карьево Пермского края открыт детский сад. Площадь одноэтажного здания детсада составляет более 848 квадратных метров. На территории установлены игровая площадка, беседки.

В Пермском крае активно строятся социальные объекты. За два года (2019-2020 годы) планируется построить 25 детских садов. Объекты будут возведены в том числе в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Уже построены семь детсадов, включая учреждение в Карьёво. Ранее, в конце января, детский сад открылся в селе Култаево.

 © storage.inovaco.ru
Источник: https://orda-gazeta.ru/articles/med...sad-v-karyovo-raspahnul-svoi-dveri/

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Пермский край, новый детсад, сельская жизнь
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