В селе Карьево Пермского края открыт детский сад
6 февраля в селе Карьево Пермского края открыт детский сад. Площадь одноэтажного здания детсада составляет более 848 квадратных метров. На территории установлены игровая площадка, беседки.
В Пермском крае активно строятся социальные объекты. За два года (2019-2020 годы) планируется построить 25 детских садов. Объекты будут возведены в том числе в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Уже построены семь детсадов, включая учреждение в Карьёво. Ранее, в конце января, детский сад открылся в селе Култаево.
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