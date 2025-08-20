В селе Частые Пермского края после ремонта открылась обновленная поликлиника

© частвэст.рф

В Частых после ремонта открылась обновленная поликлиника.

После перерыва в работе капитальный ремонт центральной районной больницы продолжили. С новым подрядчиком заключили договор на сумму более 38 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания финансировался в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение», эта программа является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках контракта проведён капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники. Подрядчик заменил систему отопления и водоснабжения, обновил систему электроснабжения и пожарную сигнализацию, реконструировал кровлю. Внутренняя отделка здания поликлиники полностью изменена в соответствии с требованиями и фирменным стилем краевого проекта «Новая поликлиника».

Созданы комфортные условия для маломобильных граждан: для них устроены входные пандусы, оборудованы санузлы, установлены специальные тактильные знаки. Кроме того, проектом предусмотрена частичная перепланировка первого этажа, потоки взрослых и детей разделены. Появился отдельный вход для детской консультации с собственной регистратурой, и мамам с детьми намного удобнее посещать медучреждение.

Сотрудники поликлиники отмечают, что ходить на работу стало намного приятнее, а посетителей радуют обновленные кабинеты и коридоры.

К Частинской ЦРБ прикреплено почти 13 тыс. человек (8,7 тыс. взрослых и 3,2 тыс. детей) со всего округа. Пропускная способность поликлиники — 257 посещений в сутки.