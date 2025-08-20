Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
1 день назад 41
termometrix Медучреждения

В селе Частые Пермского края после ремонта открылась обновленная поликлиника

 © частвэст.рф

В Частых после ремонта открылась обновленная поликлиника.

После перерыва в работе капитальный ремонт центральной районной больницы продолжили. С новым подрядчиком заключили договор на сумму более 38 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания финансировался в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение», эта программа является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках контракта проведён капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники. Подрядчик заменил систему отопления и водоснабжения, обновил систему электроснабжения и пожарную сигнализацию, реконструировал кровлю. Внутренняя отделка здания поликлиники полностью изменена в соответствии с требованиями и фирменным стилем краевого проекта «Новая поликлиника».

 © xn--80ae8bbdc3a6c.xn--p1ai

Созданы комфортные условия для маломобильных граждан: для них устроены входные пандусы, оборудованы санузлы, установлены специальные тактильные знаки. Кроме того, проектом предусмотрена частичная перепланировка первого этажа, потоки взрослых и детей разделены. Появился отдельный вход для детской консультации с собственной регистратурой, и мамам с детьми намного удобнее посещать медучреждение.

Сотрудники поликлиники отмечают, что ходить на работу стало намного приятнее, а посетителей радуют обновленные кабинеты и коридоры.

 © xn--80ae8bbdc3a6c.xn--p1ai

 © xn--80ae8bbdc3a6c.xn--p1ai

К Частинской ЦРБ прикреплено почти 13 тыс. человек (8,7 тыс. взрослых и 3,2 тыс. детей) со всего округа. Пропускная способность поликлиники — 257 посещений в сутки.
Источник: частвэст.рф

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт