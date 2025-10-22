В селе Башкултаево Пермского края открылся новый современный детский сад «Мечтатели»
В селе Башкултаево состоялось торжественное открытие нового детского сада «Мечтатели» на 160 мест.
Это долгожданное событие для семей не только Башкултаево, но и близлежащих населённых пунктов — Мокино и других.
Гости осмотрели светлые и уютные групповые ячейки, современный медицинский блок и просторный пищеблок. Особый интерес вызвали специализированные центры развития, где детям предстоит заниматься творчеством и исследовательской деятельностью: «РобоМастер», «Творческая мастерская» и центр «Народная мозаика».
