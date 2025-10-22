MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 14
termometrix Детские сады и школы

В селе Башкултаево Пермского края открылся новый современный детский сад «Мечтатели»

© vetta.tv

В селе Башкултаево состоялось торжественное открытие нового детского сада «Мечтатели» на 160 мест.

Это долгожданное событие для семей не только Башкултаево, но и близлежащих населённых пунктов — Мокино и других.

Гости осмотрели светлые и уютные групповые ячейки, современный медицинский блок и просторный пищеблок. Особый интерес вызвали специализированные центры развития, где детям предстоит заниматься творчеством и исследовательской деятельностью: «РобоМастер», «Творческая мастерская» и центр «Народная мозаика».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: permokrug.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт