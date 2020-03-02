Российская сборная завоевала пять золотых медалей на международной олимпиаде по математике

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В Бухаресте (Румыния) подведены итоги 12-й Международной математической олимпиады (Romanian Master of Mathematics). Пять золотых медалей завоевала сборная Российской Федерации.

Обладателями золотых медалей стали:

Иван Гайдай-Турлов («Пятьдесят седьмая школа», г. Москва)

Данила Дёмин (гимназия № 8, г. Сочи);

Константин Мясников (физико-математический лицей № 31, г. Челябинск);

Данил Сибгатуллин (лицей № 131, г. Казань);

Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург).

Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке проектов, направленных на работу с одарёнными детьми. Ежегодно команды российских школьников успешно представляют нашу страну на международных олимпиадах и интеллектуальных состязаниях.

Для российских школьников Romanian Master of Mathematics — один из элементов подготовки сборной команды к 61-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 18 июля 2020 года.

Готовили ребят к соревнованиям учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, доцент Московского физико-технического института Павел Кожевников и аналитик Центра педагогического мастерства Александр Антропов.

«На олимпиаде все ребята выступили хорошо, пять наших участников — среди десяти лучших школьников мира, завоевавших золотые медали, — отметил доцент Московского физико-технического института Павел Кожевников. — В сборную попали ребята, у которых в послужном списке дипломы победителей Всероссийской олимпиады школьников. По сути, это лучшие математики-школьники России. Самые сложные задачи ЕГЭ на много порядков проще задач, предлагаемых на олимпиаде Romanian Master of Mathematics (RMM) и Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad — IMO). Олимпиад для школьников по математике более высокого уровня, чем RMM и IMO, нет».

Справочно

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году.

В олимпиаде принимают участие школьники из разных стран. По регламенту состязания они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.

Официальный язык соревнований — английский, но задания участники получают на родном языке.