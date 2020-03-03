Производство мини-экскаваторов «Mole» в Санкт-Петербурге выросло в 2 раза

Первый завод по производству мини-экскаваторов MOLE в Санкт-Петербурге открыл новую линию по сборке мини спецтехники.

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Открытие новой производственной линии позволит выпускать высококачественную технику, которая не устапает по своим характеристикам импортным аналогам, НО дешевле ее в 1,5 раза.

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Как показала практика 2018-2019 г, именно мини-экскаваторы востребованы в каждом регионе для выполнения строительных работ в труднодоступных местах.

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Мини-экскаваторы MOLE способны выполнять работы, там где крупная техника просто не пройдет по весу и габаритам.

Мини-экскаваторы MOLE легко проезжают через дверные проемы шириной 800 мм и работают внутри зданий и сооружений.

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Мы сделали мини-экскаваторы MOLE универсальной техникой, которая может выполянять разные функции, при этом экономя время и денежные средства пользователям

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© Фото из открытых источников

Пользователи нашей техники оценили качество и рекомендуют нас своим друзьям.

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Начинается строительный сезон.

В связи с чем, приглашаем на наше производство Всех, кому впринципе необходимы мини-экскаваторы для работ. Мы покажем технику, объясним все возможности и характеристики.

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И Вы сами оцените качество и посмотрите, подходит ли Mole для Вас