Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Производство мини-экскаваторов «Mole» в Санкт-Петербурге выросло в 2 раза

Первый завод по производству мини-экскаваторов MOLE в Санкт-Петербурге открыл новую линию по сборке мини спецтехники.

 © Фото из открытых источников

Открытие новой производственной линии позволит выпускать высококачественную технику, которая не устапает по своим характеристикам импортным аналогам, НО дешевле ее в 1,5 раза.

 © Фото из открытых источников

Как показала практика 2018-2019 г, именно мини-экскаваторы востребованы в каждом регионе для выполнения строительных работ в труднодоступных местах.

 © Фото из открытых источников

Мини-экскаваторы MOLE способны выполнять работы, там где крупная техника просто не пройдет по весу и габаритам.

Мини-экскаваторы MOLE легко проезжают через дверные проемы шириной 800 мм и работают внутри зданий и сооружений.

 © Фото из открытых источников

Мы сделали мини-экскаваторы MOLE универсальной техникой, которая может выполянять разные функции, при этом экономя время и денежные средства пользователям

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Пользователи нашей техники оценили качество и рекомендуют нас своим друзьям.

 © Фото из открытых источников

Начинается строительный сезон.

В связи с чем, приглашаем на наше производство Всех, кому впринципе необходимы мини-экскаваторы для работ. Мы покажем технику, объясним все возможности и характеристики.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

И Вы сами оцените качество и посмотрите, подходит ли Mole для Вас

  • Mole
  • 8
алтайский край, башкирия, белгородская область, владивосток, волгоградская область, воронежская область, газпром, дагестан, дорожное строительство, животноводство, импортозамещение, инновации, фермерское хохяйство, архангельская область, астраханская
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    03.03.2003:54:57

    Используются ли какие-нибудь детали отечественного производства?

    #1190941
    • Mole Mole
      03.03.2009:24:14

      Добрый день

      Нет, только импортные комплектующие, в качестве которых мы уверены

      #1190969
      • Нет аватара aleshka86
        03.03.2009:53:53

        Нас не волнует сборка из импортных комплектующих. Нас волнует наше ПРОИЗВОДСТВО.

        #1190973
        • Нет аватара RadioDOT
          03.03.2010:20:29

          ну здесь же ТОНАРовские грузовики появляются, а это тоже 100% набор импортных узлов и случайных пластиковых деталей интерьера от российских авто. Что там, что там -- российский инжиниринг и производство. В радиотехнике же Вас это бы не смущало? РФ не производит ничего из того, что нужно для полноценного создания гражданских товаров. Совковый мусор клепать перестали (слава Богу), а открытый рынок давно заполнен без нас. Смиритесь, это очень и очень надолго. Никому не захочется постоянно тратить деньги ра бесконечные ремонты экскаватора только потому, что производитель покупает неоптимальные комплектующие.

          #1190978
        • Mole Mole
          03.03.2010:51:02

          Значит вы не наш клиент   

          Мы не готовы тратить время на ремонты

          Хотим, чтобы наши клиенты зарабатывали, а не ремонтировали технику

          Отредактировано: Mole~10:53 03.03.20
          #1190984
  • Нет аватара nabludatel71
    03.03.2009:23:42

    Производство мини-экскаваторов «Mole» в Санкт-Петербурге выросло в 2 раза

    В тексте про это — ни слова, ни цифры. Только про открытие «новой линии по сборке». Какое всё-таки производство и за какой период оно выросло в 2 раза?

    #1190968
    • Mole Mole
      03.03.2010:52:24

      За 2019 год выросло в 2 раза

      Поэтому и открыли линию   

      Отредактировано: Mole~10:55 03.03.20
      #1190985
      • Mole Mole
        03.03.2010:55:39

        2019 год работали «с колес» — не успевали собирать технику

        #1190986
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,