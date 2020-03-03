Производство мини-экскаваторов «Mole» в Санкт-Петербурге выросло в 2 раза
Первый завод по производству мини-экскаваторов MOLE в Санкт-Петербурге открыл новую линию по сборке мини спецтехники.
Открытие новой производственной линии позволит выпускать высококачественную технику, которая не устапает по своим характеристикам импортным аналогам, НО дешевле ее в 1,5 раза.
Как показала практика 2018-2019 г, именно мини-экскаваторы востребованы в каждом регионе для выполнения строительных работ в труднодоступных местах.
Мини-экскаваторы MOLE способны выполнять работы, там где крупная техника просто не пройдет по весу и габаритам.
Мини-экскаваторы MOLE легко проезжают через дверные проемы шириной 800 мм и работают внутри зданий и сооружений.
Мы сделали мини-экскаваторы MOLE универсальной техникой, которая может выполянять разные функции, при этом экономя время и денежные средства пользователям
Пользователи нашей техники оценили качество и рекомендуют нас своим друзьям.
Начинается строительный сезон.
В связи с чем, приглашаем на наше производство Всех, кому впринципе необходимы мини-экскаваторы для работ. Мы покажем технику, объясним все возможности и характеристики.
И Вы сами оцените качество и посмотрите, подходит ли Mole для Вас
Читайте также...
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- Мини-экскаваторы Mole из России: история развития
- Реконструкция школ и детских садов
03.03.2003:54:57
03.03.2009:24:14
03.03.2009:53:53
03.03.2010:20:29
03.03.2010:51:02
03.03.2009:23:42
03.03.2010:52:24
03.03.2010:55:39