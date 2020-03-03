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В Северском районе Краснодарского края в феврале состоялось подключение Ильского НПЗ (ООО «КНГК-ИНПЗ») к новой ветви системы магистральных нефтепроводов (МНС) ПАО «Транснефть», по которому на завод будет поступать легкая малосернистая нефть из западносибирских месторождений.

Что было сделано в феврале

Подключение к новой ветви позволило увеличить пропускную способность приемо-сдаточного пункта предприятия и перейти на полное обеспечение поставок нефти по системе магистральных нефтепроводов, что является непременным условием для выполнения обширной программы модернизации завода.

Глобальный план технологического развития Ильского нефтеперерабатывающего завода предусматривает создание фактически нового предприятия с лидерскими возможностями всероссийского масштаба к 2024 году. Расширение производства создаст порядка 1000 рабочих мест, при этом налоговые отчисления с 2024 года достигнут 3,2 млрд рублей в год.

Реализация проекта предполагает несколько этапов.

Первый и второй предусматривали реконструкцию НПС «Нововеличковская», строительство 21-километрового нефтепровода и подключение к нему завода, а также расширение приемо-сдаточного пункта нефти с вводом в эксплуатацию второй системы измерения количества и качества нефти. Прием сырья по системе магистральных нефтепроводов значительно сокращает выбросы в процессе слива из железнодорожных цистерн, а надежная транспортировка нефти «по трубе» теперь не будет зависеть от погоды. Таким образом, 5 февраля были торжественно завершены этапы создания схемы обеспечения завода углеводородным сырьем.

«Благодаря запуску нефтепровода Краснодарский край станет лидером на Юге России по объемам переработки нефти», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы сможем обеспечить сырьем новые установки и стать вторыми в крае по объему нефтепереработки после Туапсе», — прокомментировал Председатель Совета директоров ООО «КНГК-ИНПЗ» Алексей Шамара.

Что ждет завод дальше

Третий этап предполагает увеличение мощности завода с 3,3 до 6,6 млн тонн нефти в год путем строительства установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АТ-6). Установка будет введена в эксплуатацию уже к концу этого года и позволит компании выйти на второе место в Краснодарском крае по объемам переработки.

«Ввод в строй этого объекта удвоит производительность предприятия, так как новая установка по мощности сравнима с пятью действующими», — объяснила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, который финансирует реализацию данного инфраструктурного проекта стоимостью 4,3 млрд рублей.

Четвертый этап — возведение комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) с мощностью 1,52 млн тонн в год. Введение в строй данного проекта будет иметь прямое влияние на ассортимент продукции и экспорт. КПААУ позволит производить бензин европейского класса, продукцию нефтехимии и сжиженный газ. Эти товары можно будет отправлять за границу и направлять потребителям Кубанского региона; сейчас предприятие отправляет в страны дальнего зарубежья прямогонный бензин, который используется в качестве сырья.

В настоящее время завод занимается выпуском таких нефтепродуктов, как мазут, бензин экспортный технологический, печное топливо, судовое маловязкое топливо. На экспорт поставляется от 40% до 70% продукции в зависимости от конъюнктуры рынка.

Реализация третьего и четвертого этапа позволит увеличить мощность переработки до 6 млн тонн нефти в год, повысить глубину переработки с 52% до 57% (выпуск товарного бензина класса 5) и обеспечить получение государственной поддержки в форме получения обратного акциза.

Ильский НПЗ — стратегически важное предприятие не только для Краснодарского края, но и для всей России. В нем впервые будет построена отечественная импортозамещающая установка технология каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора, которая имеет статус нацпроекта и позволит производить высококачественный автобензин. Экспортные возможности расширяются за счет выгодного логистического расположения: рядом Новороссийск, Туапсе, Темрюк.