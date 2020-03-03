РУСЭЛПРОМ построил крупнейший в России испытательный стенд для испытаний систем электродвижения

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На Ленинградском электромашиностроительном заводе (ЛЭЗ, входит в концерн «Русэлпром») появился испытательный стенд для моделирования работы судовых систем.

Как отмечается в сообщении концерна, стенд предназначен для агрегатирования и испытаний судовых дизель-генераторов мощностью до 9 МВт на соответствие техническим и эксплуатационным характеристикам.

Особенностью стенда является то, что он позволяет провести испытания системы электродвижения в комплексе, формируя цепочку двигатель — генератор — система возбуждения — главный распределительный щит — частотный преобразователь — гребной электродвигатель.

В «Русэлпроме» также отмечают, что появление стенда на площадке ЛЭЗ позволит повысить качество выпускаемого оборудования и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.