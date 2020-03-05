Новый детский сад на 220 мест открыли в Рязани

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В Рязани в микрорайоне Олимпийский городок открылся новый детский сад № 37.

Для быстро развивающего района Дашково-Песочня это — событие.

В новом трехэтажном здании разместились четыре ясельные группы для детей от двух лет, четыре — для детей младшего дошкольного возраста и четыре — для детей старшего дошкольного возраста.

Для детей оборудовали мультстудию, студию «Лего-конструирования», сенсорную комнату, изостудию, зимний сад и музыкальный зал. В каждой группе — спальная комната, туалет, раздевалка, буфетная, внутренние пожарные выходы. Детсад оснащен системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией и видеодомофоном.

Детский сад № 37 построили в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Из федерального бюджета на строительство выделили 181,76 миллиона рублей, из областного — 32,05 миллиона рублей, из местного — 0,05 миллиона рублей.

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