Запущена первая очередь мясоперерабатывающего завода «Русская аграрная группа» в Рязанской области

Запущена первая очередь мясоперерабатывающего завода «Русская аграрная группа» в Рязанской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На новом мясокомбинате вертикально интегрированного холдинга «Русская аграрная группа» в Кораблинском районе Рязанской области запущена убойная линия.
В тестовом режиме технология была испытана ещё 27 ноября. После выхода на проектную мощность пропускная способность линии превысит 100 голов в час, а суточный объём выпуска продукции составит 120 тонн. Предприятие будет перерабатывать мясо, выращенное на собственных фермах.
Общий объём инвестиций в две очереди завода предположительно составит 3,6 млрд рублей.
На втором этапе в 2025 году планируется запустить обвалочный цех производительностью до 100 тонн в смену, предполагается выпуск полуфабрикатов: фарша, шпикачек, котлет, маринованного мяса, нарезок и др.
На будущем комплексе предусмотрена многоступенчатая система очистки. Уже построены бетонированные емкости. На территории нового предприятия помимо производственных цехов будет находиться административно-бытовой комплекс: офис, медпункт, пищеблок, прачечная. При выходе производства на полную мощность на предприятии будут работать 800 человек.
МПК «Кораблинский» станет одним из ведущих предприятий региона с высокой степенью автоматизации производственных процессов.
https://vk.com/...rrsxsf349292392
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