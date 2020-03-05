Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Пола Ярослава»

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На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Ярослава». Судно, построенное для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), стало шестым в серии из 11 сухогрузов.

«Пола Ярослава» — уже 15 по счету судно проекта RSD59, которое спускает наш завод на воду. В настоящее время сформирован портфель заказов на три года вперед. Всего мы планируем постройку еще 25 таких сухогрузов, 14 из которых уже законтрактованы", — рассказывает заместитель генерального директора по развитию завода «Красное Сормово» Алексей Булавин.

Спущенное судно является шестым по счету в третьей серии из 11 сухогрузов проекта RSD59, которую завод «Красное Сормово» строит по заказу ГТЛК.

Сухогруз «Пола Ярослава» построен в рамках двустороннего договора между ПАО «Завод «Красное Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59, который был подписан в марте 2019 года.

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Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6,0 м

Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз