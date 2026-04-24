23 апреля Объединенная судостроительная корпорация на площадке завода ОСК «Красное Сормово» запустила производство винторулевых колонок мощностью 1200 кВт под маркой «ОСК.ВИНТЕХ» и ввела в эксплуатацию производственный цех. Первая ВРК, произведенная предприятием, в торжественной обстановке была приведена в действие на испытательном стенде.

Новая производственная площадка рассчитана на выпуск до 50 механических винторулевых колонок в год для судов класса «река-море». Первый изготовленный комплект ВРК испытан и предъявлен Российскому морскому регистру судоходства. В дальнейшем изделия планируется серийно выпускать для судов проекта RSD59 и судов на базе Платформы № 1 (разработанная в 2025 году блоком инжиниринга ОСК первая в России унифицированная платформа для строительства судов типа «река-море»).

Выбор завода ОСК «Красное Сормово» в качестве площадки обусловлен специализацией предприятия, которое серийно строит суда класса «река-море».

«Запуск производства винторулевых колонок на „Красном Сормове“ — важный этап в развитии судового машиностроения в контуре корпорации. Этот проект закрывает потребность в сегменте ВРК мощностью до 1200 кВт, который ранее не был обеспечен собственным серийным производством в ОСК. Тем самым мы обеспечиваем устойчивость поставок для наших верфей и закладываем основу для последовательной локализации производства в кооперации с предприятиями корпорации и отечественными машиностроителями. В результате мы формируем линейку собственных решений по движительно-рулевым комплексам в разных диапазонах мощности и для разных типов судов. Создание корпорацией собственного производства ВРК стало практическим шагом по обеспечению отрасли критически важным судовым оборудованием. После прекращения поставок европейских винторулевых колонок задача формирования собственного производства приобрела для ОСК стратегическое значение. Запуск производственной площадки с испытательным стендом позволяет ОСК перейти от использования импортных решений к поэтапному формированию собственной линейки продукции с последующей сертификацией и расширением доли российских компонентов», — сообщил заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

«Локализация производства будет реализована в два этапа. На первом этапе ведутся сборка ВРК из крупных компонентов, испытания и сертификация. На втором этапе предусмотрена последовательная замена иностранных компонентов на отечественные. На сегодняшний день нами получена рабочая конструкторская документация, организовано обучение специалистов, ведется перевод документации в национальные стандарты и формируется кооперация, прежде всего в контуре предприятий ОСК, для локализации компонентов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 719. Одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой в рамках этого проекта — не допустить увеличения себестоимости в результате локализации. Продукция должна быть конкурентоспособна по всем параметрам, в том числе по стоимости», — отметил заместитель генерального директора ОСК по машиностроению Алексей Шубин.