В Башкирии открыт детский сад на 260 мест
5 марта состоялось окрытие детского сада «Волшебный мир» в селе Дмитриевка Уфимского района Башкирии.
Новое дошкольное учреждение построили в рамках национального проекта «Демография» меньше, чем за полтора года на средства из республиканского и федерального бюджетов. Детский сад рассчитан на детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Здесь 11 групп, из них три ясельные. Детский сад полностью укомплектован всем необходимым оборудованием, много игрушек.
На первом этаже, помимо групп, расположены комнаты логопеда, психолога, методический кабинет, пищеблок, медпункт с двумя изоляторами и хозяйственный блок. На втором этаже также размещены помещения для групп и залы для физкультурных и музыкальных занятий с кладовыми, кабинет заведующего. Каждая группа снабжена телефонным аппаратом, бактерицидным облучателем для воздуха, тревожной кнопкой с выводом сигнала в комнату охраны, детский сад полностью укомплектован кадрами.
На территории детского сада есть теневые навесы с малыми архитектурными формами. Кроме того, учебное заведение приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья, входная группа оборудована пандусом, имеется грузовой лифт.
Это уже второе по счету дошкольное учреждение, открытое в Уфимском районе в 2020 году. В феврале начал работу новый детский сад на 260 мест в селе Зубово.
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