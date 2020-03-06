В Башкирии открыт детский сад на 260 мест

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5 марта состоялось окрытие детского сада «Волшебный мир» в селе Дмитриевка Уфимского района Башкирии.

Новое дошкольное учреждение построили в рамках национального проекта «Демография» меньше, чем за полтора года на средства из республиканского и федерального бюджетов. Детский сад рассчитан на детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Здесь 11 групп, из них три ясельные. Детский сад полностью укомплектован всем необходимым оборудованием, много игрушек.

На первом этаже, помимо групп, расположены комнаты логопеда, психолога, методический кабинет, пищеблок, медпункт с двумя изоляторами и хозяйственный блок. На втором этаже также размещены помещения для групп и залы для физкультурных и музыкальных занятий с кладовыми, кабинет заведующего. Каждая группа снабжена телефонным аппаратом, бактерицидным облучателем для воздуха, тревожной кнопкой с выводом сигнала в комнату охраны, детский сад полностью укомплектован кадрами.

На территории детского сада есть теневые навесы с малыми архитектурными формами. Кроме того, учебное заведение приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья, входная группа оборудована пандусом, имеется грузовой лифт.

Это уже второе по счету дошкольное учреждение, открытое в Уфимском районе в 2020 году. В феврале начал работу новый детский сад на 260 мест в селе Зубово.

© ufim.bashkortostan.ru

© ufim.bashkortostan.ru

© ufim.bashkortostan.ru

© ufim.bashkortostan.ru

© ufim.bashkortostan.ru

© ufim.bashkortostan.ru