Запущено движение по новому мосту на трассе М-4 в Ростовской области

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4 марта открыто автомобильное движение по новому мосту и путепроводу на трассе М-4 в Ростовской области. Движение через реку Тузлов в районе станицы Грушевской Аксайского района идёт по левой части моста — прямые и обратные направления. В ближайшее время начнётся реконструкция правой части.

Как сообщила пресс-служба ГК «Автодор», движение в станице Грушевской проводится и по путепроводу через улицу Советскую. Оба объекта возведены в рамках проекта реконструкции обхода города Аксая.

Транспортный обход Аксая — это самый крупный инфраструктурный объект в области, начатый в 2019 году. Объём инвестиций превышает 100 млрд рублей.

Возведение моста и путепровода включены в третий этап проекта «Обход г. Аксай», который предполагает также реконструкцию М-4 «Дон» на участке км 1024 — км 1036.

В ходе реконструкции будет полностью заменена дорожная одежда на новую, прочную, с расчетным сроком службы 30 лет. Количество полос движения будет увеличено до шести, по три в каждом направлении.

Строительство моста начато в 2019 году компанией «Мостотрест». Работы компания вела с опережением графика и в кратчайшие сроки возвела левую часть моста. Движение по новому мосту открыли пока только в одном направлении.

В ближайшее время начнутся работы по демонтажу конструкций старого моста.