В Ростове-на-Дону открылся новый школьный корпус на 1100 мест

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Учебное заведение на 1100 мест открыто в жилом микрорайоне «Красный Аксай» донской столицы в рамках национального приоритетного проекта «Образование». Оснащенный в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», лицей соответствует всем критериям современного образования.

Территория второго корпуса ростовского лицея № 11 раскинулась на 14 гектарах. В четырёхблочном комплексе расположены кабинеты для занятий, шесть спортивных залов, библиотечный центр, актовый зал на 500 мест, кабинеты для занятий медицинскими и инженерными специальностями.

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

Лицей, имеющий три профиля образования (социально-экономический, химико-биологический, информационно-технологический), оснащён необходимым современным оборудованием для учебы и дополнительный занятий. В том числе, цифровыми лабораториями, 3D-принтером, проектором и средствами интерактивного обучения.

Микрорайон «Красный Аксай» — один из самых новых микрорайонов Ростова-на-Дону, первые новоселья в нем жители отметили в 2017 году. Ранее на территории жилого комплекса был только детский сад, дети школьного возраста были вынуждены ездить в соседний район.

© donday.ru