Первый российский автоматический комплекс для поверхностного монтажа электронных компонентов на печатные платы в сегменте средних серий электронной продукции летом 2025 года запустили в производство в нашей стране.

Отечественная компания «Эксперт Групп» (Таганрог) создала аналог иностранных автоматических установщиков SMD-компонентов. Производительность нового автомата составляет до 15000 компонентов в час. Машина носит обозначение «PiPlacer8» и оснащена системой контроля ошибок на базе машинного зрения.

Новое оборудование создано при государственной поддержке. В России весь отечественный рынок таких машин был давно занят иностранными производителями. «PiPlacer8» является аналогом зарубежных Fritsch 620, Hanwha SM481, EUROPLACER IINEO II, но обладает более низкой ценой.

Как сообщают разработчики, электроника управления разработана в России. Не используются готовые решения западных стран. Контроллеры разрабатываются и собираются в России. Российское программное обеспечение позволяет настраивать проект сборки печатной платы через интуитивный интерфейс с поддержкой дополненной реальности, интегрироваться с зарубежными и отечественными MES/ERP-системами с автоматической генерацией цифрового паспорта на каждую собранную плату. Поддерживается интеграция с такими САПР, как Altium Designer, DipTrace, KiCad, P-CAD, а также существует возможность создавать программу для установки компонентов вручную без CAD-файлов (таблица произвольного формата).

Новый российский комплекс автоматического поверхностного монтажа печатных плат работает с точностью позиционирования до 35 микрометров. Максимальный размер обрабатываемой печатной платы — 430×430 миллиметров. Машину можно использовать с широким диапазоном типоразмеров компонентов — от миниатюрных 0201 до крупногабаритных элементов размером 40×40 миллиметров. Конструкция также включает 8 независимых насадок и 80 слотов под восьмимиллиметровые питатели.