Комплекс поверхностного монтажа печатных плат среднего сегмента запущен в производство
Первый российский автоматический комплекс для поверхностного монтажа электронных компонентов на печатные платы в сегменте средних серий электронной продукции летом 2025 года запустили в производство в нашей стране.
Отечественная компания «Эксперт Групп» (Таганрог) создала аналог иностранных автоматических установщиков SMD-компонентов. Производительность нового автомата составляет до 15000 компонентов в час. Машина носит обозначение «PiPlacer8» и оснащена системой контроля ошибок на базе машинного зрения.
Новое оборудование создано при государственной поддержке. В России весь отечественный рынок таких машин был давно занят иностранными производителями. «PiPlacer8» является аналогом зарубежных Fritsch 620, Hanwha SM481, EUROPLACER IINEO II, но обладает более низкой ценой.
Как сообщают разработчики, электроника управления разработана в России. Не используются готовые решения западных стран. Контроллеры разрабатываются и собираются в России. Российское программное обеспечение позволяет настраивать проект сборки печатной платы через интуитивный интерфейс с поддержкой дополненной реальности, интегрироваться с зарубежными и отечественными MES/ERP-системами с автоматической генерацией цифрового паспорта на каждую собранную плату. Поддерживается интеграция с такими САПР, как Altium Designer, DipTrace, KiCad, P-CAD, а также существует возможность создавать программу для установки компонентов вручную без CAD-файлов (таблица произвольного формата).
Новый российский комплекс автоматического поверхностного монтажа печатных плат работает с точностью позиционирования до 35 микрометров. Максимальный размер обрабатываемой печатной платы — 430×430 миллиметров. Машину можно использовать с широким диапазоном типоразмеров компонентов — от миниатюрных 0201 до крупногабаритных элементов размером 40×40 миллиметров. Конструкция также включает 8 независимых насадок и 80 слотов под восьмимиллиметровые питатели.
- На функции машинного зрения разработчики делают особенный акцент:
- «При серийном производстве какого-либо электронного оборудования на SMD-установщике, происходит подача печатных плат в линейный конвейер. Когда плата достигает необходимой точки при движении по конвейеру, она фиксируется для дальнейшей работы, при этом угол, под которым плата зафиксирована по отношению ко всей системе, не известен. Голова установщика с камерой и системой распознавания образов проезжает над платой определяя её точное расположения внутри установщика по реперным точкам. Каждая плата внутри установщика занимает уникальное положение, при этом установщик всегда адаптируется к этому, и установка компонентов происходит точно.
- Каждая из установочных головок может брать новый компонент так, что точка соприкосновения оказывается не в центре компонента, а со смещением. В таком случае при повороте компонента установочной головкой, система определения образов рассчитывает, как правильно довернуть компонент, зная правильный геометрический центр компонента. Эта система помогает корректно позиционировать компоненты по отношению к установочным площадкам.
- Машина сама измеряет размер взятого компонента и сравнивает его с заданным допуском для этого компонента. В случае если физический размер не соответствует заданному в программе станок сообщит об этом оператору. Это помогает в том случае если произошла ошибка при определении типоразмера компонента в момент подготовки станка к установке».
Первые образцы машины уже успешно проверили в работе на 4 российских предприятиях, где подтвердили заявленные производителем характеристики. О старте серийного производства «PiPlacer8» было объявлено в июле 2025 года.
