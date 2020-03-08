В Хабаровском крае на ТОСЭР «Комсомольск» для инвесторов построены новые производственные цеха

© khabkrai.ru

На площадке «Парус» территории опережающего развития «Комсомольск» состоялась передача в аренду резидентам производственно-административного здания, построенного АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Генеральный директор корпорации Аслан Канукоев вручил новым резидентам ТОР свидетельства о присвоении статуса.

Инвесторы ТОР «Комсомольск» арендовали на льготных условиях производственные и административные помещения первого здания общей площадью около 1500 квадратных метров.

В ближайшее время к работе на новых площадях планируют приступить компания «КОРПСЕРВИС», реализующая проекты по изготовлению торцевых уплотнений и комплектующих для насосно-компрессорного оборудования, а также «Нефтемаш восток сервис», занимающаяся сервисным обслуживанием и ремонтом насосно-компрессорного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Резиденты будут выпускать оборудование и оказывать услуги для предприятий нефтехимической и горнодобывающей отраслей. В ходе реализации проектов планируется создать 51 рабочее место и вложить 18,7 млн рублей.

Для обеспечения эффективной и комфортной эксплуатации каждое здание оснащено двумя подъемными воротами для проведения погрузо-разгрузочных работ и въезда грузового автотранспорта с двух сторон. Для поддержания температурного режима в осенне-зимний период ворота укомплектованы тепловой завесой.

Оба здания подключены к сетям электро- и водоснабжения, оснащены системами водоотведения и ливневой канализации. В помещениях смонтированы внутренние инженерные сети. Теплоснабжение обеспечено за счет встроенных котлов, использующих в качестве питания природный газ и электроэнергию.

— Наше предприятие создано 20 лет назад и занимается выпуском продукции, которая направлена на импортозамещение. Мы очень рады, что сможем работать в таких комфортных условиях и перенести производство ближе к нашим клиентам: Комсомольскому и Хабаровскому НПЗ, — отметила Инна Фетисова, генеральный директор компании НЕФТЕМАШ-ИМПЭКС, учредившей предприятие «Нефтемаш восток сервис».

Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. Ее конкурентными преимуществами являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры. На сегодняшний день по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резиденты ТОР «Комсомольск» инвестировали в экономику региона почти 12 млрд рублей, создали 2 050 рабочих мест. Общая стоимость проектов 26 резидентов составляет 37,5 млрд рублей, запланировано создание 3850 рабочих мест.

© khabkrai.ru

© khabkrai.ru