В Приморском крае началось производство вертолётов Ка-62

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Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» запустила в производство опытную партию из шести вертолётов Ка-62, два из них будут выполнять внутрикраевые перевозки. Их сдача запланирована на 2021 год.

Предприятие является градообразующим, на сегодняшний день здесь работают более 5200 человек. Есть свой учебный центр по подготовке персонала — юноши и девушки осваивают профессии токарей, фрезеровщиков, слесарей. Успешно принимают участие в соревнованиях WorldSkills.

Также в Арсеньеве строится музей авиации, он будет расположен возле профилактория «Прогресс». Уже выполнены земляные работы, устроены водоотводные сооружения, фундаменты под экспонаты.

Справка:

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Вертолет с взлетной массой до 6,8 тонн может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 720 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта — одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов.