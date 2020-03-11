В Новой Москве открылась школа на 1100 мест

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Для жителей ТиНАО 9 марта открылся новый корпус школы № 338 на 1100 мест. Новое здание школы площадью около 3 тысяч кв. м, расположенное в жилом комплексе «Бунинские луга» поселка Коммунарка, спроектировано по индивидуальному проекту. 44 учебных кабинета, 4 мастерские, 22 специализированных кабинета отвечают всем требованиям по организации современного образовательного процесса.

С момента образования Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) девелоперы построили 17 школ более чем на 17 тыс. учеников и 38 детсадов на 8,3 тыс. мест. Из них два детских сада для 440 мест школа на 1150 мест сданы в эксплуатацию в этом году.

При входе — большие двусветные атриумы, рядом с ними расположены просторная столовая с высокими потолками и актовый зал.

Кабинеты для занятий иностранным языком оборудованы лингафонной зоной, а лаборатории химии и биологии оснащены интерактивными стендами. Трансформируемое пространство специально сделали для кабинетов, где школьники будут заниматься творчеством. Также в школе создали мастерские, в которых детей научат искусству кулинарии, шитью на современных электрических швейных машинках, мастерству обработки дерева и металла. Отдельное помещение подготовили и для современной медиазоны.

На территории школы — полноразмерное футбольное поле, поле для игры в баскетбол и теплица для изучения растений на уроках биологии.

Все школьное пространство организовано по принципу безбарьерной среды.

«Наша новая школа представляет собой не только многофункциональное пространство для обучения, но и прекрасное место для творчества, коворкинга и культурного отдыха. Большинство помещений школы трансформируются в соответствии с потребностями учебно-воспитательного процесса: для этого здесь есть современная мебель и интерьерные находки, — рассказывает директор школы № 338 Мария Андрианова. — У нас всё готово к началу учебного процесса, и мы с нетерпением ждём первого дня занятий».

Открытие нового корпуса поможет решить важную задачу обеспечения всех детей микрорайона Бунинский качественным образованием в шаговой доступности от дома.

Справочно:

Школа № 338 была открыта осенью 2019 года. Корпуса учебного учреждения расположены в поселениях Воскресенское и Сосенское. Всего в школе обучаются 1813 человек, в том числе 1271 учащийся, 542 дошкольника. Из них 75 — дети с ограниченными возможностями здоровья.В Школе № 338 активно развивается военно-патриотическое движение «Юнармия», есть кадетский класс. В системе дополнительного образования работает 87 кружков различной направленности. Также школьники активно принимают участие в городских акциях, например, в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», мероприятиях проекта «Университетские субботы».Кроме того, школа сотрудничает с ведущими университетами России, например, с Российским технологическим университетом МИРЭА, РГУ нефти и газа им. Губкина, Российским медицинским университетом им. Пирогова, РАНХиГС.