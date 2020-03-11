Оренбургнефть получила рекордный дебит нефти из карбонатных пластов

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Специалисты Оренбургнефти ввели в эксплуатацию первые горизонтальные скважины в карбонатных пластах Пермских отложений.

Благодаря выбору оптимального способа разработки недр со сложным геологическим строением запускной дебит составил 100 т/сутки нефти. Это — рекордный показатель для российской нефтяной отрасли при бурении на неглубоко залегающие карбонатные отложения (глубина залегания объектов составляет не более 800 м).

Программа разработки месторождений, в пределах лицензионных участков недр Оренбургнефти предусматривает дальнейшее бурение горизонтальных скважин на Пермские отложения.Это позволит вовлечь в разработку более 6 млн т извлекаемых запасов Покровского и Бобровского месторождений уже в ближайшие 5 лет, а также добиться высоких показателей экономической эффективности бурения.

Карбонатные пласты являются перспективным источником добычи углеводородов.Они характеризуются значительной неоднородностью. Около ¼ разведанных мировых запасов газа содержатся в пермских пластах. Помимо запасов традиционных углеводородов, здесь сосредоточен значительный потенциал высоковязких нефтей и битумов.

Степень выработанности разведанных запасов в Оренбургской области составляет 48,8%.Чтобы обеспечить стабильную добычу углеводородов в средне- и долгосрочной перспективе, Оренбургнефть расширяет ресурсную базу и вовлекает новые запасы в разработку применяя современные технологии.

Оренбургнефть, дочка Роснефти, ведет разработку нефтяных и газовых месторождений на 173 лицензионных участках недр на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.Более ½ всех запасов сосредоточено на 10 крупнейших месторождениях, среди них Росташи-Конновское, Сорочинско-Никольское, Гаршинское, Покровское, а также месторождения Волостновско-Землянской группы.