КАО начала производство вспененного пенополистирола марки ППС-35 в Краснодарском крае

Компания КАО запустила в Краснодаре производство вспененного пенополистирола марки ППС-35. Теперь купить пенопласт ППС-35 можно непосредственно с завода в Краснодаре. В соответствии с ГОСТ 15588-14 данная марка — самая тяжелая для плит типов Р и РГ из вспененного пенополистирола, выпускаемого беспрессовым способом.

Пенопласт марки ППС-35 имеет плотность 35 кг/м3 и применяется в качестве тепловой изоляции поверхностей, эксплуатируемых под значительной нагрузкой. Это могут быть поверхности, эксплуатируемые под пешеходной и автомобильной нагрузкой; полы подвалов, нулевых и цокольных этажей зданий; утепления под фундаментные плиты, основания гаражей, автомобильных парковок, бассейнов, искусственных катков и других сооружений.

«Возможность произвести пенополистирол весом свыше 25 кг/м3 появилась у компании КАО еще в начале 2019 года с приобретением оборудования немецкой компании KURTZ. Однако полномасштабный запуск линии пришелся на разгар летнего сезона, когда первоначальной задачей было определено освоение ресурсов установленного оборудования для производства легких марок — ППС10 и ППС10У плотностью 10 и 8 кг/м3″, — говорится в сообщении компании. — Сейчас, в связи с кратким сезонным понижением спроса на листовой пенопласт, компания провела успешные испытания и изготовила промышленную партию ППС35 для нескольких своих постоянных клиентов».

Помимо областей применения, перечисленных выше, пенополистирол высокой плотности может применяться в дорожном строительстве: в качестве одного из слоев дорожного полотна, при организации насыпей вокруг опор мостов, путепроводов и пр. Считается, что такой материал отличается стабильностью и сокращает издержки на строительство до 40%. В этих целях он уже более 40 лет применяется в Европе, в том числе, на объектах со сложными грунтами.

В России технология с применением пенополистирола в дорожном строительстве пока не получила широкого распространения. Тем не менее, есть основания полагать, что со временем традиционные технологии будут постепенно уступать методам, хорошо зарекомендовавшим себя за рубежом, если они предполагают существенную экономическую выгоду.