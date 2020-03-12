«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны первый за год полковой комплект С-400

Министерство обороны РФ досрочно получило от концерна «Алмаз-Антей» первый в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», говорится в распространенном в четверг сообщении предприятия.

Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Первый в этом году полковой комплект С-400 „Триумф“ мы передали государственному заказчику досрочно. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — отметил генеральный директор концерна Ян Новиков, слова которого приводятся в сообщении.

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Он уточнил, что в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны РФ выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.