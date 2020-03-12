На Челябинском металлургическом комбинате запустили обновленное сталеплавильное оборудование

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На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) запустили в эксплуатацию доменную печь № 4 и конвертер № 1. На более современное и экологичное оборудование было потрачено более 4,5 млрд рублей.

Модернизация производства была предусмотрена соглашением между ПАО «Мечел», Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Конвертер получил трехступенчатую систему газоочистки стоимостью 1,5 млрд рублей, которая позволяет на треть снизить выбросы твёрдых загрязняющих веществ. Печь также оборудована современной системой очистки от доменного газа, не пускающей в атмосферу продукты горения. При этом выплавка чугуна вырастет на 15% — до 1,1 млн тонн в год. Управление печью происходит с помощью автоматизированной системы, которая выводит данные на единый монитор.

На этом мероприятия не заканчиваются: строится система аспирации линейного двора, что позволит исключить выбросы твёрдых веществ. В результате модернизации планируется, что выбросы комбината сократятся на 116 тонн в год.

В мероприятия программы модернизации, которая позволит повысить экологичность производства, планируется инвестировать 10 млрд рублей за пять лет

Челябинский металлургический комбинат — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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