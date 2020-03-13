В Башкирии открыли новый четырёхэтажный корпус детской поликлиники

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В г. Дюртюли открыт новый четырехэтажный корпус детской поликлиники.

Четырехэтажное здание поликлиники площадью более 6524 кв. метров на 200 посещений начали строить в июле 2018 года, всего из республиканского бюджета было направлено порядка 198 млн рублей.

До этого детская поликлиника располагалась на первых этажах жилого дома, не хватало врачебных кабинетов, были узкие коридоры.

В новом медицинском учреждении просторные, светлые кабинеты, есть игровая комната, дневной стационар. Что немаловажно, в поликлинике раздельные входы для температурящих пациентов, чтобы не заражать других деток. Это обязательное требование для современного медучреждения.

Ожидается, что уже в этом году в Дюртюли приедут работать два педиатра, которые сейчас завершают обучение в БГМУ. Они получат по 1 млн рублей «подъемных».

Таким образом, укомплектованность врачами повысится. Сейчас здесь на 17 участках работают 13 врачей, станет — 15.

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