Обзор строительства и реконструкции учреждений здравоохранения

© www.nso.ru

В обзор включены новости ранее не опубликованные на сайте.

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края достроили новую станцию скорой помощи

Новая станция скорой помощи появилась в Комсомольске-на-Амуре. Строительство объекта велось с августа 2018 года. Накануне был подписан акт ввода здания в эксплуатацию.

Здание пришло на смену действующей с 1956 года станции скорой помощи, которая нуждалась в капитальном ремонте и уже не справлялась с объемом работы.

В обновленные помещения в 2020 году перейдут 16 бригад, в их числе как взрослые, так и детские. Также в трехэтажном здании общей площадью более двух тысяч квадратных метров будут находиться стерилизационный и оперативный блоки, блок подготовки к работе медицинских укладок, аптекарский склад, административно-хозяйственный отдел и ряд помещений для комфорта медиков. Всего будет обслуживаться 35 автомобилей. Новая станция рассчитана на 252 выезда в сутки.

© khabkrai.ru

© www.nso.ru

В Севастополе после капитального ремонта открыта поликлиника на улице Супруна

© sev.gov.ru

Капитальный ремонт медучреждения включил отделку фасадов, замену кровли, коммуникаций, инженерных сетей, благоустройство территории. В поликлинике установлена новая мебель, оборудование, компьютерная техника.

© sev.gov.ru

«На сегодняшний день поликлиника полностью соответствует всем современным требованиям. У нас стала открытой регистратура, появился администратор, половина крыла переоборудована под хирургическо-травматологическую службу, по всем стандартам сделан кабинет инфекциониста. На втором этаже расположены терапевтические кабинеты и кабинет медицинской профилактики с комфортной зоной. Полностью оборудован кабинет функциональной диагностики и самое важное, создан кабинет первичного онкологического приема», — рассказала заведующая поликлиникой Ирина Чаюн.

© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

В Новомосковске Тульской области после ремонта открылась детская поликлиника

© tularegion.ru

С 14 февраля здесь открыт и Центр детской стоматологии, рассчитанный на 130 посещений в день. Оснащение Центра уникально для города — в одном месте можно получить комплексную стоматологическую помощь и консультацию специалистов. Здесь работают терапевтический, хирургический и ортодонтический кабинеты, есть собственная рентгенологическая установка. Дежурный стоматолог оказывает неотложную помощь, выдает необходимые справки и направления.

14 февраля начался прием пациентов в детском поликлиническом отделении № 2 Новомосковской городской клинической больницы.

Выполнены перепланировка и ремонт помещений, заменены инженерные сети, оконные блоки, отремонтирована кровля. Стоимость работ составила 45,8 млн рублей, средства были выделены из внебюджетных источников.

© tularegion.ru

После ремонта в поликлинике применена новая модель медицинской организации: разведены потоки пациентов, в отдельном крыле организован прием дежурного врача, работают кабинет неотложной помощи и фильтр-бокс. Два дня в неделю — вторник и четверг — выделены для диспансеризации и профилактических осмотров.

В Ропше Ленинградской области открыта новая ветеринарная станция

© m.asninfo.ru

Современное здание для областной ветеринарной службы открыто в Ломоносовском районе.

Комфортабельная лечебница оснащена новейшим оборудованием, операционной, лабораторией, аппаратом УЗИ диагностики. Специалисты ветстанции оказывают терапевтическую и хирургическую помощь, услуги по профилактике, диагностике и лечению болезней домашних и сельскохозяйственных животных.

Общая площадь нового ветеринарного участка - 81 м кв., стоимость строительства, оборудования и благоустройства — 3,8 млн руб., штатная численность работников лечебницы — 4 человека.

Первый межрайонный центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Новосибирской области

Детское поликлиническое отделение отремонтировано в Ордынской ЦРБ в прошлом году, а в 2020 году на базе поликлиники в качестве межрайонного начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

© nso.ru

Приобретено самое современное оборудование на сумму более 174 млн рублей, которое будет задействовано в том числе для ЦАОПа и первичного сосудистого отделения.Здесь оборудованы кабинеты ультразвуковой диагностики, эндоскопии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии, для которых закуплено новое оборудование. В ЦАОПе с этого года работают два онколога, для больных проводится химиотерапия. ЦАОП рассчитан не только на жителей Ордынского района, но и для населения Кочковского и Доволенского районов.

© nso.ru © nso.ru © nso.ru © nso.ru

В деревне Челноки Красноярского края пациентов принимают в новом ФАПе

© www.nso.ru

В деревне Челноки Казачинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Здесь будут получать медицинскую помощь не только жители Челноков, но и близлежащих деревень — Водорезово и Березняки.

ФАП рассчитан на одновременное пребывание до пяти пациентов. Здесь оборудованы кабинеты фельдшера, процедурный кабинет и аптечный пункт.

На возведение медицинского пункта направлено более 2,6 млн рублей из федерального бюджета. На средства краевого бюджета приобрели медицинское оборудование — многоканальный электрокардиограф с автоматическим режимом и дефибриллятор, анализатор для экспресс- диагностики. Территорию возле ФАПа также благоустроили за счет краевых средств.

Теперь здесь будут проводить диспансеризацию, профилактические осмотры, оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь.

Нацпроект «Здравоохранение». На Правобережье Калуги открыли филиал областной стоматологической поликлиники

Общая площадь поликлиники, расположенной по адресу ул. Академическая, 8, составляет более 1112 кв. метров. На её ремонт, приобретение оборудования и мебели было направлено свыше 48 млн. рублей из средств медицинского учреждения, полученных от приносящей доход деятельности, и субсидия из областного бюджета.

В поликлинике будет работать 9 врачебных кресел, 16 врачей, 15 средних медицинских работников, младший медперсонал. Здесь планируют оказывать терапевтическую, хирургическую, ортопедическую и рентгенологическую, стоматологическую помощь взрослым и детям. Мощность отделения позволяет принимать 34 тысячи пациентов в год. Его открытие существенно повысит доступность качественной стоматологической помощи для жителей Правобережья и близлежащих районов.

© admoblkaluga.ru © admoblkaluga.ru

© admoblkaluga.ru © admoblkaluga.ru

Строительство фельдшерско-акушерского пункта завершилось в Шашикмане Республики Алтая

© opt-1288592.ssl.1c-bitrix-cdn.ru © opt-1288592.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Строительство фельдшерско-акушерского пункта завершилось в селе Шашикман Онгудайского района в рамках госпрограммы Республики Алтай «Развитие здравоохранения». Прежнее здание ФАПа было введено в эксплуатацию в 1970 году, последний ремонт там проводили в 2004 году.

На строительство нового медицинского учреждения из бюджета региона было выделено 7 млн рублей. ФАП будет обслуживать порядка 700 человек, из которых четверть — дети. Здесь работают фельдшер Айжана Анчинова с 19-летним стажем работы и акушерка Маргарита Ачимова с 27-летним стажем. Кроме того, по графику будут приезжать врачи Онгудайской районной больницы, в том числе узкие специалисты. В ФАПе жители смогут получить первичную медико-санитарную помощь.

На современном электрокардиографе будут делать ЭКГ, портативный анализатор крови позволить проверить содержание сахара и холестерина в организме. Также закуплены спирограф — прибор для графической регистрации изменений объема легких, определения частоты и глубины дыхания, потребления кислорода, и дефибриллятор, использующийся для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

Ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием больницы и детской поликлиники в Струнино Владимирской области- выполнено

© avo.ru

Ремонт и закупка оборудования для больницы и поликлиник Струнино проведены исключительно за счёт средств областного бюджета на общую сумму более 134 млн рублей.

Александр Обидин, главврач Александровской районной больницы, которая выступала заказчиком работ, детально доложил главе региона о том, что сделано в Струнинском больничном городке.

В 2018 году проведён капитальный ремонт корпусов № 3 (кожно-венерологическое отделение) и № 4 (психоневрологическое отделение). Стоимость контрактов составила 7,09 млн рублей и 12,55 млн рублей соответственно.

В 2019 году капитально отремонтированы корпуса № 1 (неврологическое и офтальмологическое отделения), № 2 (терапевтическое отделение) и № 5 (отделение скорой помощи). Для выполнения работ на этих объектах были заключены контракты на суммы 32,22 млн рублей, 12,72 млн рублей и 2,33 млн рублей соответственно.

© avo.ru

При въезде в больничный городок установлен оснащённый шлагбаумом модуль контрольно-пропускного пункта. Также проведён капитальный ремонт зданий прачечной (стоимость контракта — 3,6 млн рублей) и гаража (3,49 млн рублей), текущий ремонт морга (0,75 млн рублей).

В 2018 году на оснащение оборудованием филиала Александровской районной больницы в Струнино выделено более 43 млн рублей, закуплена и введена в эксплуатацию 21 единица оборудования.

© avo.ru

Стоимость работ в детской поликлинике Струнино по контракту составила 15,87 млн рублей. На её оснащение в 2018 году выделено 1,11 млн рублей, на которые приобретено 168 единиц оборудования, в том числе медицинская мебель.

© avo.ru

© avo.ru

В Алтайском крае начали работу еще три новых ФАПа

© zdravalt.ru

Для жителей села Пещерка Залесовского района распахнул двери новый фельдшерско-акушерский пункт. Ранее ФАП размещался в приспособленном здании, не принадлежавшем больнице. По рассказам старожил, помещение было маленькое, темное и неуютное. «Когда в нашем селе стали делать разметку для строительства ФАПа, мы даже и поверить не могли, что уже в этом году сможем ходить на прием в новый медпункт. И глазом не успели моргнуть, как он вырос», — поделился впечатлением Николай Баклажанов, один из пришедших на прием пациентов.

Фельдшер Олеся Косинцева работает в Пещерке уже второй год. Ей есть, с чем сравнить. Новый ФАП и новые условия работы ей по душе. «Мне нравятся большие светлые кабинеты. Здесь очень тепло, внутри есть туалет и душ. Нам купили всю новую мебель и много нового медицинского оборудования — акушерское кресло, холодильники, детские и взрослые весы, тонометр и многое другое», — отметила Олеся Владимировна.

В одно время с Пещеркой, заработали ФАПы с. Солоновка Новичихинского района и в с. Коротояк Хабарского района. Все они построены за счет средств государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края». Всего по этой программе в 2019 году в регионе построят 8 ФАПов, 5 из которых уже начали свою работу. На эти цели выделено 6,8 млн. рублей из федерального бюджета и 25,7 млн. рублей — из краевого.

© zdravalt.ru

© zdravalt.ru

© zdravalt.ru

В Черногорске Хакасии появился филиал межрайонной детской больницы

© www.nso.ru

Новая больница расположилась на первом этаже жилого дома 9-го поселка, по адресу Кирова,71.

© r-19.ru

С начала года в помещении был произведен капитальный ремонт, реконструирован вход с устройством пандуса. При проведении работ учтены требования по созданию комфортных условий для пребывания детей и их родителей, включая организацию крытой колясочной, удобную мебель, инфоматы для электронной записи к врачам, электронное табло с расписанием приемов специалистов, системы навигации и другое. В больнице организованы два педиатрических участка, кабинет вакцинопрофилактики. Прием маленьких пациентов будут вести педиатр и фельдшер, две медицинские сестры. На данные работы по региональной программе был выделен миллион рублей.

В Лабинском районе Краснодарского края построен офис врача общей практики

© admkrai.krasnodar.ru

Работы велись в рамках региональной программы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение».

Здание медучреждения в хуторе Сладком уже готово, на его строительство из бюджетов различных уровней направлено 11,6 млн рублей. В настоящий момент идет подготовка к лицензированию ВОПа. После получения необходимой документации медицинский пункт откроют для пациентов.

Благодаря реализации национального проекта качественную медпомощь в шаговой доступности смогут получать около двух тысяч жителей хуторов Сладкий и Розовый.

Детская стоматология в Благовещенске преобразилась после ремонта. Она открылась после масштабной реновации

© amur.info

© www.nso.ru

Приспособленное здание стоматологической поликлиники постройки 1991 года, было передано Детской городской больнице в 1998 году. Капитального ремонта не проводилось со дня постройки. Подрядчиком заменены инженерные коммуникации, проведены наружные и внутренние отделочные работы, восстановлена вентиляционная система, перекрыта кровля, проведена облицовка здания керамогранитом. Ремонт был завершен в срок, согласно контракту, стоимость работ составила 27,2 миллиона рублей

© www.nso.ru

В обновленную поликлинику закупили 34 манипуляционных столиков, 54 рециркулятора, 120 шкафов (в том числе медицинских), 57 столов. Для удобства пациентов установлено 36 диванов и кресел, стенды для информации и приспособления для настенной навигации.

После ремонта в поликлинике установлено современное медицинское оборудование и мебель на сумму 12 млн руб., в том числе: ортоплантомограф — 5 млн руб., 15 стоматологических установок — 3,38 млн руб., компьютерная техника — 820 тыс. руб., инфоматы — 320 тыс. руб.

© www.nso.ru

© www.nso.ru

© www.nso.ru

В посёлках Емельяновского района Красноярского края открылись новые медпункты

В селе Творогово, поселке Каменный Яр, деревнях Плоское и Глядень Емельяновского района впервые открылись фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Жителям поселков будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Здесь можно сделать ЭКГ с дистанционной передачей данных, расшифровкой записи и установлением диагноза. Портативный биохимический анализатор позволит определить уровень холестерина, глюкозы, гемоглобина, бесконтактный измеритель внутриглазного давления поможет выявить глаукому на ранней стадии развития, не допустить потерю зрения. Фельдшер будет проводить вакцинацию, выписывать рецепт либо больничный лист.

В ФАПе могут одновременно пребывать от пяти до десяти пациентов. В нем оборудованы кабинеты приема фельдшера, процедурный кабинет и аптечный пункт. Стоимость одного медпункта — около 2,6 млн руб.

После капремонта открыта детская поликлиника в Каменоломнях Ростовской области

© donland.ru

Для обслуживания маленьких жителей Октябрьского района в поликлинике, помимо приема педиатров, предусмотрены кабинеты ЭКГ, УЗИ, ЛОРа, окулиста, невролога. Оборудованы комната для кормления детей, кабинет подросткового врача, а также процедурный и прививочный, бокс неотложной помощи с отдельным входом, большая игровая зона.

© donland.ru

На оснащение детской поликлиники в рамках проекта «Бережливая поликлиника» направили более 20 млн рублей бюджетных средств. Детская поликлиника в Октябрьском районе стала очередным донским медучреждением, где внедряются механизмы эффективного производства. Ранее глава региона ознакомился с реализацией проекта в Орловском, Родионово-Несветайском районах, Ростове и многих других населенных пунктах.

© cs9.pikabu.ru

© cs13.pikabu.ru

Пост сделан с содействием блогеров Human RS!