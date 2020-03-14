Новая молочная ферма открыта в Вологодской области

Новая молочна ферма открыта в д. Березник Вологодского района.

Её запустили в октябре 2019 года. Это одно из подразделений кооператива «Ильюшинский», который базируется сразу в двух районах области — Вологодском и Кирилловском. Почти сразу новое производство выбилось в лидеры. За два месяца этого года надой увеличился на 300 кг молока.

Андрей Клеков, председатель кооператива: «Конечно, в первую очередь за счет того, что здесь молодой скот. В принципе 90 процентов — это первая лактация. На эту ферму производится тщательный отбор. Доение здесь роботизировано. Не каждая корова сюда подходит. И мы готовились к запуску этой фермы, в принципе. Берегли хороших нетелей, здесь уже принимали отелы на этой ферме. И другой дойки они не видели, кроме роботизированной».

На родильном отделении фермы держат коров, у которых скоро ожидаются телята. С одной стороны — животные с небольшим сроком, поэтому они без привязи. А с другой — коровы на последних месяцах беременности. Их держат на цепях, чтобы легче было принимать роды. Также в последние два месяца им дают специальное лекарство и особый корм.

После родов коровы остаются ещё на неделю. Молоком, которое получают в это время, кормят телят, в производство его не пускают. А малышей переводят сразу в соседнее помещение со специальными маленькими стойлами. Там их держат до 2 месяцев. Потом выпускают во взрослую жизнь. Внимательно следят за здоровьем каждой особи. Ведь самочувствие животного сказывается и на качестве молока.

Надежда Асташина, управляющая фермой: «Ну мы смотрим за всеми. У нас есть ветврач. Когда с коровой что-то неладно, говорим ветврачу, он принимает меры. Мы лечим. А так стараемся за всеми следить, чтобы в дойку загнать через определенное время».

Большинство коров ходят на дойку каждые 4 часа — всего 6 раз за сутки. Сейчас на ферме несколько сотен голов. Помещение небольшое, но расширяться по количеству животных есть куда. К лету поголовье планируют увеличить на 260 особей.