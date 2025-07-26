В Вологодской области «Чаромское» (СПК «Русь») открыло телятник на 419 мест

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На территории хозяйства «Чаромское» (СПК «Русь») в Шекснинском районе открылся современный телятник на 419 мест.

Здесь уже поселились молодые коровы возрастом от года до полутора лет. Новое помещение оснащено передовыми технологиями: комфортными лежаками, современной системой удаления отходов и прочими удобствами для комфортного содержания скота, говорится в сообщении.

Строительство началось в конце 2023 года, а ввод объекта позволит значительно повысить качество ухода за молодыми животными и способствовать развитию программы разведения крупного рогатого скота на предприятии.

По данным сервиса РБК компании, основным видом деятельности компании СПК «Русь» является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. За 2024 год прибыль компании составила 233 млн руб., выручка за 2024 год — 772 млн руб.

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