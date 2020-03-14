В Мурманской области открылся новый спортивный комлекс
13 марта в Полярных Зорях Мурманской области состоялась церемония торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. Он построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Для жителей города атомщиков в новом спорткомплексе работают три зала: универсальный для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола, тенниса и мини-футбола, а также тренажерный зал и зал для аэробики. Оборудованы всем необходимым медицинские кабинеты. В спортивном комплексе одновременно могут заниматься до 100 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.
В тренажерном зале оборудовано современное оснащение.
На новой площадке состоялись первые официальные соревнования — чемпионат Мурманской области по баскетболу. На поле встретились команда «Колатом» из города Полярные Зори и сборная Кольского района. Игра завершилась победой хозяев.
С понедельника в спорткомплексе начинаются регулярные занятия и тренировки.
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