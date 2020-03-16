Корпорация «Промтех» представила комиссии ОАК систему электроснабжения для МС-21

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Совместная отраслевая комиссия с участием представителей ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Корпорация «Иркут», ЛИИ им. М.М. Громова, ГосНИИ ГА под председательством заместителя Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» по разработке авиационной техники — Директора Инженерного центра, Главного конструктора самолета МС-21 Поповича К.Ф. проинспектировала ход работ, выполняемых силами АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» (входит в состав Корпорации «Промтех») по договору и техническому заданию от ПАО «Корпорация «Иркут» на разработку демонстратора отечественной системы электроснабжения (СЭС) в рамках программы создания полностью российского комплекса бортового оборудования семейства самолетов МС-21.

Как сообщили в корпорации «Промтех», испытания системы-демонстратора в присутствии членов комиссии проводились по согласованной с Корпорацией «Иркут» программе на базе аккредитованной Росавиацией испытательной лаборатории АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» в составе специализированного стенда, созданного и аттестованного непосредственно для проведения наземных испытаний системы электроснабжения МС-21.

Работа системы и входящих в неё агрегатов во всех режимах получила высокую оценку членов комиссии.

Разработка системы электроснабжения проводится с целью импортозамещения существующей системы зарубежного производства, все основные элементы созданных агрегатов системы электроснабжения — российского производства, в том числе и программное обеспечение.

Благодаря разработкам «Промтеха» Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для создания наиболее современной на сегодняшний день в мире системы электроснабжения гражданского лайнера, учитывающей все действующие и перспективные требования российских и международных авиационных властей. При этом научно-технический задел, создаваемый в рамках программы МС-21, можно использовать и в других отечественных программах создания гражданской и транспортной авиационной техники.

Корпорация «Промтех» занимается разработкой и производством компонентов для авиационной, ракетно-космической, наземной и морской техники. В состав корпорации входят производственные предприятия, расположенные в 7 часовых поясах России. В 2020 году корпорация «Промтех» отмечает свое 25-летие.