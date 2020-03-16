В Мечетлинском районе Башкирии открылся сельский детский сад
13 марта в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии открылся новый детский сад на 140 мест. Двухэтажное здание построено в рамках национального проекта «Демография». Здесь оборудованы помещения для ясельных, младших, средних и старших групп детей. Для каждой группы предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет.
Кроме того, есть музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения занятий, методический кабинет, медицинские блоки, прачечная и пищеблок. Территория детского сада благоустроена игровыми площадками и беседками.
Строительство объекта стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».
В рамках данного проекта в 2020 году в Башкирии откроют 24 детских сада.
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