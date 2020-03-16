В Якутии открылся новый детский сад

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11 марта в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса состоялось открытие детского сада «Чуораанчык» на 140 мест.

В новом здании площадью 1730 кв.м, оснащенном согласно современным требованиям, имеются спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, кабинеты медика, психолога, логопеда, а также кабинеты для дополнительного образования и творчества, где для детей будут проводиться занятия по робототехнике, шахматам, шашкам и др.

Детский сад «Чуораанчык» — одно из 17 учреждений дошкольного образования, реализуемых по механизму государственно-частного партнерства в республике. За 2019 год введено 4 детских сада, построенных в рамках соглашений о ГЧП в районах республики.

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