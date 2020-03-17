В Зеленогорске открыли новую детскую поликлинику

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В Зеленогорске начала принимать пациентов новая Детская поликлиника № 69, которую строили около трех лет. Сроки открытия четырехэтажного здания на Комсомольской улице не раз переносили, но наконец стройка завершена. Теперь детей из Зеленогорска и ближайших поселков будут лечить в комфортных условиях.

Детское поликлиническое отделение № 69 в Зеленогорске входит в состав 40-й больницы в Сестрорецке. Как сообщили в комитете по здравоохранению, поликлиника оснащена новой мебелью и аппаратурой. Уже заработала дистанционная запись к врачу, а также система электронной очереди и навигация с QR-кодами. По словам Игоря Сотникова, руководителя амбулаторно-поликлинического отделения Городской больницы № 40 (ДПО входит в состав этой больницы), время ожидания приема врачей сократилось в 4-5 раз, а доступность медпомощи выросла примерно на 30%. На первом этаже открыты три бокса для приема больных детей. Кроме того, для детей организовали игровые зоны, а интерьеры оформили в ярких красках.

Новое четырехэтажное здание ДПО строили с 2017 года неподалеку от старого — двухэтажного.

С переездом поликлиника почти вдвое увеличила свои площади и сможет принимать пациентов в комфортных условиях. Здесь будут принимать детей не только из Зеленогорска, но и ближайших поселков (Смолячково, Репино, Молодежное, Ушково, Комарово, Серово), а по некоторым направлениям медпомощи — со всего Курортного района. Как ранее рассказывал Игорь Сотников, так будет работать новое отделение медицинской реабилитации и абилитации с плавательным бассейном. Кроме того, в новом здании обещали открыть кабинет функциональной диагностики и отделение лучевой диагностики.

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Фото:www.gb40.ru