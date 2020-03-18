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Российские проекты за рубежом

Совместный российско-белорусский суперЭВМ СКИФ-ГЕО-ЦОД-Недра начал работу

 © nasb.gov.by

Современный суперкомпьютер «СКИФ-ГЕО-ЦОД» ОИПИ НАН Беларуси, разработанный в рамках российско-белорусской научно-исследовательской программы «СКИФ-НЕДРА» вошел в ТОП-50 лучших вычислительных систем, установленных на территории СНГ. Согласно результатам рейтинга, опубликованным 24 сентября 2018 года, «СКИФ-ГЕО-ЦОД» ОИПИ НАН Беларуси находится на 37 месте. Суперкомпьютер отличается высокой производительностью и представляет собой достойный результат плодотворного труда российских и белорусских специалистов, работающих над проектом «СКИФ-НЕДРА» уже третий год подряд. Мощность суперЭВМ «Скиф-Недра-Цод" — 65,95 Пфлопс.

— Следует отметить, что российско-белорусская научно-исследовательская программа «СКИФ-НЕДРА» имеет строго выраженную отраслевую специализацию и изначально не направлена на установление каких-либо рекордов с точки зрения производительности вычислительных средств, как таковых, — отмечает генеральный директор ООО НПО «СНГС» Владимир Петрушенко. Основной задачей является разработка взаимооптимизированных аппаратных средств и программного обеспечения для решения наиболее ресурсоемких геолого-геофизических задач.

Рейтинг суперкомпьютеров, в который был включен «СКИФ-ГЕО-ЦОД», публикуется ежегодно. Чтобы помочь правильно сориентироваться в мире высокопроизводительных вычислительных систем и иметь возможность оперативно отслеживать тенденции развития данной области, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова в мае 2004 года начали совместный проект по формированию списка 50 наиболее мощных компьютеров СНГ. В список включаются 50 вычислительных систем, установленных на территории СНГ и показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack. Список обновляется два раза в год, правила представления данных для включения вычислительных систем в очередную редакцию списка представлены в Положении о списке Топ-50.
Источник: http://skifnedra.ru/skif-geo-cod-oi...belarusi-voshel-v-poslednij-top-50/

эректроника, суперЭВМ, Россия, Белоруссия, наука
  • Нет аватара astro911
    18.03.2007:07:43

    Я не совсем понял, можно поинтересоваться у экспертов, а в этом российско-белорусский суперЭВМ процессора Эльбрусы или на Байкалах сделано? Какие жёсткие диски российского или белорусского производства там стоят, какая память, где материнки делали. А уж операционная система наверняка на русском ядре, да? Этот суперЭВМ ведь не тупо на Intell собрали и SSD зарубежных, да? Это же истинно российско-белорусский проект, а не купленный у HP кластер с лицензионной MS Windows. Помогите разобраться.

    Отредактировано: astro911~07:25 18.03.20
    #1192392
    • Нет аватара adlik
      18.03.2009:14:29

      Помогите разобраться

      Начни с малого, открой википедию, этого будет достаточно что бы понять что суперкомпьютер это не просто тысяча компьютер в одном спортивном зале

      #1192403
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