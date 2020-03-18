Совместный российско-белорусский суперЭВМ СКИФ-ГЕО-ЦОД-Недра начал работу

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Современный суперкомпьютер «СКИФ-ГЕО-ЦОД» ОИПИ НАН Беларуси, разработанный в рамках российско-белорусской научно-исследовательской программы «СКИФ-НЕДРА» вошел в ТОП-50 лучших вычислительных систем, установленных на территории СНГ. Согласно результатам рейтинга, опубликованным 24 сентября 2018 года, «СКИФ-ГЕО-ЦОД» ОИПИ НАН Беларуси находится на 37 месте. Суперкомпьютер отличается высокой производительностью и представляет собой достойный результат плодотворного труда российских и белорусских специалистов, работающих над проектом «СКИФ-НЕДРА» уже третий год подряд. Мощность суперЭВМ «Скиф-Недра-Цод" — 65,95 Пфлопс.

— Следует отметить, что российско-белорусская научно-исследовательская программа «СКИФ-НЕДРА» имеет строго выраженную отраслевую специализацию и изначально не направлена на установление каких-либо рекордов с точки зрения производительности вычислительных средств, как таковых, — отмечает генеральный директор ООО НПО «СНГС» Владимир Петрушенко. Основной задачей является разработка взаимооптимизированных аппаратных средств и программного обеспечения для решения наиболее ресурсоемких геолого-геофизических задач.

Рейтинг суперкомпьютеров, в который был включен «СКИФ-ГЕО-ЦОД», публикуется ежегодно. Чтобы помочь правильно сориентироваться в мире высокопроизводительных вычислительных систем и иметь возможность оперативно отслеживать тенденции развития данной области, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова в мае 2004 года начали совместный проект по формированию списка 50 наиболее мощных компьютеров СНГ. В список включаются 50 вычислительных систем, установленных на территории СНГ и показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack. Список обновляется два раза в год, правила представления данных для включения вычислительных систем в очередную редакцию списка представлены в Положении о списке Топ-50.