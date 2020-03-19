Поставки в армию и флот в 2019 г.

Решил собрать открытую информацию по поставкам боевой техники в армию и флот в 2019 г. Само собой, данные неполные, но могут дать некоторую общую картину. Про боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ упоминать не стал, потому что по ним уже делал отдельные обзоры.

Картинка кликабельна, чтобы можно было надписи разглядеть.

© Фото из открытых источников

Итак, начнем с Западного военного округа (вместе с ним будет информация про Арктический военный округ)

Сухопутные войска

В боевые подразделения соединений и воинских частей ЗВО в 2019 году поступили 90 единиц новых и модернизированных единиц бронетехники:

более 35 боевых машин пехоты БМП-2 мод с усовершенствованным комплексом управления огнем

свыше 40 основных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками,

а так же 10 боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-80.

Конкретной разбивки по соединениям мне найти не удалось, но например, командующий танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Сергей Кисель сообщил осенью 2019 г. о завершении перевооружения на танки новейшей модернизации Т-72Б3М.

© Фото из открытых источников

Напомню, что в состав 1 танковой армии входят 2 мотострелковая и 4 танковая дивизии, 27 мотострелковая и 6 танковая бригады, что в сумме дает примерно 560 танков.

Что касается артиллерийского вооружения, то артиллерийской полк 144 мотострелковой дивизии Западного военного округа, дислоцированный в Смоленской области принял на вооружение на боевые машины с автоматизированными системами управления огнем МСТА — СМ.

Первый артиллерийский дивизион полка завершил перевооружение на модернизированные 152-мм самоходные гаубицы МСТА-СМ и заменил полковые гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Основу огневой мощи 2С33 «Мста-СМ», являющейся предшественницей 2С35 «Коалиция-СВ», составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

Новые боевые машины отличает автоматизированная система управления и наведения огня, они предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

16 отдельная бригада спецназа, дислоцированная в Тамбовской области, получила на вооружение новейшие бронеавтомобили КамАЗ семейства «Тайфун».

"Тайфун" — универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает круговую защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями. «Тайфун» выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем.

Бронированный функциональный модуль вмещает 16 человек. Возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок. На машине установлены 5 видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор экипажу в бронемодуле и водителю машины в случае поражения лобового стекла.

Важным событием ушедшего года стало перевооружение 448 ракетной бригады 20 армии (г. Курск) на оперативно-тактический ракетный комплекса (ОТРК) «Искандер». Передачей этого бригадного комплекта завершилось перевооружение наших ракетных войск с ОТР «Точка-У» на ОТР «Искандер».

ВВС и ПВО

6 истребителей Су-35 вошли в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Еще четыре Су-35С, имеющие синие бортовые номера с «50» по «53» в ноябре были переданы АГВП «Русские Витязи», базирующейся на подмосковном аэродроме Кубинка.

Кроме того, в течение этого года с предприятий после глубокой модернизации в соединения ЗВО вернулись 3 военно-транспортных самолёта Ан-26 и тактический разведывательный самолет Су-24МР.

Что касается вертолетной техники, то на вооружение 15-й бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (Псковская область, г. Остров) поступили два ударных вертолёта Ми-28, а 33-й отдельный смешанный авиационный полк (г. Санкт Петербург, аэродром Левашово) получил на вооружение тяжёлый транспортный многоцелевой вертолёт Ми-26т.

1489 зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, получил очередной комплект и завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», а 108-й зенитный ракетный Тульский полк, дислоцированный в Воронежской области, в этом году завершил перевооружение на ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит».

Северный флот

Этот год для ВМФ не был особо урожайным на новые корабли, но зато интенсивно шло усиление береговых войск и авиации.

Так, на вооружение 200 мотострелковой бригады Северного флота в этом году поступило 12 зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» и более 40 модернизированных танков Т-80 БВМ, что «увеличило боевую мощь соединения более чем на 8 процентов».

© Фото из открытых источников

В течение 2019 года на вооружение отдельного смешанного авиаполка Северного флота поступило 10 модернизированных истребителей МиГ-31.

Также прошли организационные преобразования - отдельными воинскими частями стали гвардейский смешанный авиаполк и корабельный противолодочный вертолётный полк, которые 10 лет назад были объединены в авиационную базу. Кроме того, из состава авиабазы была выделена вертолётная эскадрилья, на вооружении которой стоят вертолёты Ми-8.

Ракетный дивизион отдельной ракетно-артиллерийской бригады Северного флота, оснащённый новым противокорабельным береговым ракетным комплексом «Бал», развернул пусковые установки на полуострове Средний на побережье Баренцева моря.

Балтийский флот

Танковый полк армейского корпуса Балтийского флота получил более 30 танков Т-72Б3, а зенитно-ракетный полк перевооружился на ЗРК «Тор-М2».

Комплектом зенитной ракетной системы С-400, изготовленной АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках гособоронзаказа 2018 года, перевооружен входящий в состав 44-й дивизии ПВО Балтийского флота 1545-й зенитный ракетный полк. Данный полк ранее имел в своем составе два дивизиона ЗРС С-300 В.

Южный военный округ

Сухопутные войска и ВДВ

Соединения Южного военного округа получили в этом году больше 100 единиц бронетехники

около 40 танков Т-72Б3,

около 30 БМП-3М

и около 40 бронетранспортеров БТР-82А.

В составе 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии был сформирован танковый батальон, который получил танки Т-72Б3.

20 мотострелковая бригада, дислоцированная в Волгоградской области, получила на вооружение более 20 боевых машин пехоты БМП-3М.

© Фото из открытых источников

Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер «Содема», оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами, обеспечивая прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тыс. м.

«Содема» предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, имеет независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, канал наведения управляемой ракеты.

Эффективно решать огневые задачи позволяет встроенный лазерный дальномер, обеспечивающий измерение дальности до цели с ошибкой не более 5 м.

Еще 10 таких машин получила 136 мотострелковая бригада, дислоцированная в Дагестане.

Что касается ракетно-артиллерийского вооружения, то в составе 8 армии была сформирована 464 ракетная бригада, вооруженная ОТР «Искандер», а 439 гвардейская ракетно-артиллерийская бригада первой в российской армии перевооружилась на РСЗО «Торнадо-С», получив около 20 таких установок.

В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили 20 бронированных автомобилей «Тигр-М».

© militaryrussia.ru

Машины предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки военнослужащих. Модернизированный «Тигр» имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий — в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше — поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».

Еще 6 таких же машин были переданы в бригаду спецназа, дислоцированную в Ставропольском крае.

В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступила партия из 10 новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

© Фото из открытых источников

ВВС и ПВО

Штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО) пополнили четыре новейших глубокомодернизированных Су-25СМ3, тем самым завершилось формирование эскадрильи самолетов данной модификации.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику — точные координаты объекта.

Таким образом, в 4-й армии ВВС и ПВО сформировано 2 эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3.

В авиационные части поступило около 10 современных вертолетов, в том числе Ми-28Н и Ми-28УБ «Ночной охотник» и Ми-35М.

Центральный военный округ

Сухопутные войска

В течение 2019 года в соединения и воинские части ЦВО поступило более 10 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», свыше 30 модернизированных БМП-2 и БТР 82А.

В частности, партия из восьми модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступила в 21 мотострелковую бригаду 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области.

© Фото из открытых источников

В модернизированной версии БМП-2 идеально сочетаются высокая боевая эффективность, простота конструкции и эксплуатации. Основным отличием новой версии является наличие новейшей радиостанции пятого поколения «Акведук» с возможностью ведения засекреченной связи. Новая радиостанция в несколько раз повышает скорость передачи информации и ее защищенность.

Соединения спецназа и разведки получили более 50 единиц специальной автомобильной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-МСпН» и бронированные капсулы на базе грузовиков «КамАЗ».

Так, бригада спецназа в Поволжье получила 5 модернизированных бронированных автомобилей КамАЗ-5350-379 с бронированным функциональным модулем ММ-501 и 17 единиц универсальных бронированных автомобилей специального назначения «Тигр-М СпН», а 14 броневиков «Тигр-М СпН» были переданы новосибирской бригаде спецназа.

Также в этом году в центральный военный округ были впервые переданы новейшие ЗРК «Бук-М3», которыми была перевооружена 61 зенитная ракетная бригада на Алтае.

© Фото из открытых источников

Получили новую технику и учебные центры — 4 модернизированных боевых танка Т-72Б3М было отправлено в филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Омске, также по три танка Т-72Б3М получили Казанское танковое и Новосибирское командные военные училища. Две единицы основного боевого танка российской армии Т-90А пополнили учебно-материальную базу военного училища в Казани.

Учебный центр боевого применения артиллерии в Саратове получил партию из четырех новых самоходных гаубиц «Мста-С», способных вести огонь высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

ВВС и ПВО

Дивизионный комплект зенитных-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Шесть самолетов Су-34 поступили в состав 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск), завершив перевооружение второй по счету эскадрильи на самолеты Су-34. Таким образом, 2-й САП теперь имеет штатный состав в 24 самолета Су-34. Третья эскадрилья полка пока оснащена советскими самолетами-разведчиками Су-24МР, в состав которой в этом году был передан отремонтированный Су-24МР.

Также центральный военный округ получил по гособоронзаказу два новых самолета Ан-148-100. Они будут базироваться в 32 отдельном транспортном смешанном авиационном полку в Свердловской области. В этот же полк поступил дальнемагистральный самолет Ил-18 после капремонта. Ил-18 прошел модернизацию на авиапредприятии в Ленинградской области, были проверены и установлены новые блоки, агрегаты и комплексы, входящие в состав летательного аппарата. Обновлены системы коммуникации, навигации и отображения.

Примерно 10-12 ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил» поступило на вооружение единственной бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области.

Несколько Ми-24П пополнили парк отдельного вертолетного полка в Сибири.

Более 20 вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ Центрального военного округа, базирующиеся в Свердловской и Челябинских областях, прошли модернизацию на авиазаводах России.

На авиатехнику установлены новейшие бортовые комплексы обороны (БКО) «Витебск» и «Вектор», которые обеспечивают защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения. Кроме того, три станции оптико-электронного подавления защищают со всех направлений не только сам вертолет, но и находящиеся рядом винтокрылые машины, не имеющие БКО.

Восточный военный округ

Сухопутные войска

Важным событием на Дальнем Востоке стало формирование 127 мотострелковой дивизии.

Штаб дивизии и один из мотострелковых полков сформированы на базе 59-й мотострелковой бригады. Предположительно, другой мотострелковый полк был сформирован на базе 60-й мотострелковой бригады.

Также в 2019 г началось перевооружение танковых войск округа на танки Т-80БВ. 160 этих танков получили после капремонта получили бригады, которые дислоцируются в Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской области, а на острове Сахалин.

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

В подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, поступили на вооружение четыре новейших универсальных бронированных автомобиля специального назначения «Тигр-М». Машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки.

ВВС и ПВО

Новый комплект зенитной ракетной системы С-300В4 получили зенитчики воинской части ПВО Восточного военного округа, дислоцированной в Еврейской автономии.

Тихоокеанский флот

Более 30 новейших бронетранспортёров БТР-82А в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке.

Примечательно, что это уже вторая крупная партия БТР, которую получили камчатские морпехи. В мае 2018 года они приняли в эксплуатацию 30 бронетранспортёров БТР-82А.

Колесные машины планово заменят технику предыдущего поколения — БТР-80.

В состав смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота с дислокацией в Елизово вернулось после модернизации и ремонта 2 истребителя МиГ-31БМ.

Также, в соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот (ТОФ) получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион».

Итого:

В армию, ВВС и ВМФ была поставлена следующая техника (новая и после глубокой модернизации):

не менее 160 танков, в том числе 40 танков Т-80БВМ, около 50 танков Т-72Б3М, не менее 70 танков Т-72Б3

более 180 боевых машин пехоты и бронетранспортеров БМП-2М, БМП-3М и БТР-82А/АМ

около 60 бронеавтомобилей «Тигр-М» и 15 бронеавтомобилей КамАЗ-5350-379

более 20 САУ «Мста-С/СМ»

около 20 РСЗО «Торнадо-С»

2 бригадных комплекта ОТР «Искандер»

28 ЗРК «Тор-М2»

бригадный комплект ЗРК «Бук-М3»

дивизион ЗРС С-300-ПМ2

2 полковых комплекта ЗРС С-400

полковой комплект ЗРС С-300В4