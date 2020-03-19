Завод Ростсельмаш. Комбайнеры. Обзор завода

Станкорепортаж #19 | РОСТСЕЛЬМАШ

В этом выпуске: Экспоцентр под открытым небом. Заготовительное производство и новейшие станки. Современные сборочные цеха агромашин. Вспоминаем про легенду СК-5 Нива. Как Ростсельмаш обучает сервис-инженеров, а еще — прокатимся на комбайне. Также, история предприятия РОСТСЕЛЬМАШ, первый выпущенный комбайн «Колхоз» и про комбайн СК-5 «НИВА», в общем, Комбайнеры!

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