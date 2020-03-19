Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Пермском крае открыли новые сельские детские сады

 © rg.ru

В Пермском крае за три года была сдано 16 детских садов. В 2019-2020 годы должно быть построено 25 детских садов. Объекты возводятся, в том числе, в рамках нацпроектов «Демография». На сегодня построено девять детсадов. До конца этого года будут возведены еще 16 детских садов на 3 тысячи мест.

В числе построенных дошкольных учреждений новый корпус детского сада «Солнечный город» в селе Лобаново, расчитанный на 80 мест. Его запуск позволит обеспечить местами в детских садах всех детей в Лобановском поселении в возрасте от 2 лет.

В новом корпусе четыре групповых ячейки, буфет-раздаточная, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, кабинеты узких специалистов. На прилегающей к объекту территории оборудовали современную игровую площадку, построили веранды. Новый корпус построен благодаря поддержке нацпроекта «Демография».

В с. Тис Суксунского района возведен детский сад на 50 мест.

 © permkrai.ru

Площадь одноэтажного здания составила 594 м2. В нем расположены все необходимые для детей помещения, в том числе три группы, в каждой из которых оборудованы полы с подогревом. На прилегающей к детскому саду территории обустроена детская площадка, беседки.

https://www.per...yy-detskiy-sad/

Источник: https://rg.ru/2020/03/18/reg-pfo/bl...otkrylsia-novyj-korpus-detsada.html

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

новый детсад , Пермский край , сельская жизнь
  • Нет аватара Александер
    20.03.2005:44:08

    С детства прививаем любовь к профнастилу, керамограниту и аляповатым расцветкам. Вырастут — будут воспроизводить

    #1192647
    • Александр Климов Александр Климов
      20.03.2006:14:49

      Наоборот вырастут, и захотят чего-то нового. Или по Вашему дети которые учились, а раздолбанных деревяшках захотят их воспроизводить.

      Хватит гнать на керамогранит и яркость это намного лучше чем серая кирпичная кладка с узорами из красных кирпичей.

      Сейчас надо строить много и что б выглядело прилично, но основной упор «на много строить» сейчас не до эстетики.

      Отредактировано: Александр Климов~06:15 20.03.20
      #1192651
      • Нет аватара Александер
        20.03.2006:32:01

        В Советском Союзе тоже было не до эстетики, строили однообразные серые коробки. Люди которые в этом выросли захотели чего-то нового. Но вкус к архитектуре не привит, зато появились «яркие и практичные» материалы". Поэтому сейчас и имеем массу безвкусных строений, а ведь это останется на долгие годы!

        И дело даже не в стоимости, можно сделать дёшево, но со вкусом.

        #1192652
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,