В Пермском крае открыли новые сельские детские сады

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В Пермском крае за три года была сдано 16 детских садов. В 2019-2020 годы должно быть построено 25 детских садов. Объекты возводятся, в том числе, в рамках нацпроектов «Демография». На сегодня построено девять детсадов. До конца этого года будут возведены еще 16 детских садов на 3 тысячи мест.

В числе построенных дошкольных учреждений новый корпус детского сада «Солнечный город» в селе Лобаново, расчитанный на 80 мест. Его запуск позволит обеспечить местами в детских садах всех детей в Лобановском поселении в возрасте от 2 лет.

В новом корпусе четыре групповых ячейки, буфет-раздаточная, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, кабинеты узких специалистов. На прилегающей к объекту территории оборудовали современную игровую площадку, построили веранды. Новый корпус построен благодаря поддержке нацпроекта «Демография».

В с. Тис Суксунского района возведен детский сад на 50 мест.

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Площадь одноэтажного здания составила 594 м2. В нем расположены все необходимые для детей помещения, в том числе три группы, в каждой из которых оборудованы полы с подогревом. На прилегающей к детскому саду территории обустроена детская площадка, беседки.

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