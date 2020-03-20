Фабрика по производству мороженого открылась в Усолье-Сибирском Иркутской области

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ООО «Фабрика мороженого СМК» запустила производство, став восьмым резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское», который начал выпуск продукции.

На подготовительные работы и строительство фабрики ушло 1,5 года. Объём капиталовложений составил 271 млн рублей. На данный момент создано 24 рабочих мест.

Эта фабрика стала второй в Иркутской области, которая производит мороженое. По словам директора предприятия Степана Франтенко мощность предприятия достигнет 20 тонн продукции в день. Линейка продукции включает 54 вида мороженого.

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Упаковка также закупается у российских производителей. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория качества, в которой непрерывно, с применением современных методов исследования и оборудования, контролируется весь процесс производства: от поступления сырья до выпуска готовой продукции.

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Реализация мороженого будет осуществляться через фирменные магазины и через торговые точки других производителей региона. Подписаны договоры с пятью дистрибьюторами. Предприятие также ведёт переговоры с торговыми сетями, работающими на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Обсуждаются поставки продукции в Монголию.

ТОСЭР «Усолье-Сибирское» функционирует с февраля 2016 года. На 1 декабря 2019 года зарегистрировано 14 резидентов, которые создали 437 новых рабочих мест, вложили более 380 млн рублей инвестиций.