В Петербурге по уникальному проекту для бизнеса реконструированы старинные производственные здания

© kanoner.com

Бывшее производственное здание комплекса товарной станции при Варшавском вокзале имеет адрес: Митрофаньевское шоссе, 2, корпус 9, литера В. Подойти к нему можно из Митрофаньевского тупика. Здание состояло из трех секций — круглого корпуса-памятника, расположенного восточнее, и двух двухэтажных корпусов с арочными окнами ближе к шоссе.

Финальную версию делал другой проектировщик — Артем Никифоров (дозвониться сегодня до Сергея Бобылева «Канонеру» не удалось, а господин Никифоров заметил, что работал самостоятельно). В ходе реконструкции два корпуса объединили вставкой и надстроили двумя этажами. В итоге прежний облик был полностью утрачен — о нем напоминают только арочные окна. Пространство между окнами заполнили крупными металлическими панелями, выполненными с помощью ковки. Вставка сделана стеклянной и покрыта металлоконструкцией из ребер, напоминающей киноэкран.

До реконструкции:

© lh3.googleusercontent.com

© karpovka.com

После:

© kanoner.com

© kanoner.com

© sun9-24.userapi.com

© sun9-36.userapi.com

© sun9-22.userapi.com

© sun9-22.userapi.com

© i.archi.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS !