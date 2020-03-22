Россия начинает спасательную операцию в Италии
Информация будет пополняться в течение суток по мере её поступления
Первые четыре военно-транспортных самолёта Ил-76 Воздушно-космических сил с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.
«Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», — сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны уточнили, что военный транспортник доставит на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 км юго-западнее Рима «передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий».
Позднее пришли сообщения о вылете второго, третьего и четвёртого бортов.
По поручению высшего руководства России военное ведомство создало авиагруппировку, которая, начиная с 22 марта, доставит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
«На военном аэродроме Чкаловский (Московская область) сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей», — сообщили в министерстве.
Как отмечает Минобороны, к вылету готова группа численностью около 100 человек. Ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии имеют значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. С собой в Италию они возьмут современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.
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