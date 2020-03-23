Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Видеорепортаж о строительстве на Амурском СЗ паромов для Сахалина

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MKj3Qh3TnVc

Видеорепортаж о строительстве на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре корпусов паромов проекта CNF11CPD, предназначенных для паромной переправы Ванино — Холмск (Сахалин).
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MKj3Qh3TnVc

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, паром, CNF11CPD
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,