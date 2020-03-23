Видеорепортаж о строительстве на Амурском СЗ паромов для Сахалина

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Видеорепортаж о строительстве на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре корпусов паромов проекта CNF11CPD, предназначенных для паромной переправы Ванино — Холмск (Сахалин).