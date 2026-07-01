Спущен на воду МРК «Шторм» проекта 22800
Сегодня, 1 июля 2026 года, в день 90-летия Амурского судостроительного завода ОСК на предприятии состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Шторм» проекта 22800.
Это третий корабль в линейке, который строится на Амурском судостроительном заводе по проекту ЦМКБ «Алмаз» для Тихоокеанского флота.
После церемонии корабль займет свое место у достроечного пирса для проведения достроечных работ.
Корабль предназначен для поражения критически важных объектов в береговой зоне и в глубине территории противника, уничтожения боевых надводных кораблей, судов, катеров и плавучих стационарных сооружений как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силами флота. МРК оснащен пусковыми установками для крылатых ракет, способных наносить удары по наземным и морским целям на больших расстояниях.
К преимуществам корабля относятся высокую маневренность, повышенную мореходность и уникальную архитектуру с применением технологий снижения радиолокационной заметности (стелс-технологий).
Помимо ударных функций, малый корвет служит для отражения ударов средств воздушного нападения противника собственными средствами ПВО, борьбы с диверсионно-террористическими силами, поиска и спасения экипажей терпящих бедствие кораблей, судов и летательных аппаратов, а также содействия морским частям пограничных войск в охране государственных границ.
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