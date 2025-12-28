Многофункциональное аварийно-спасательное судно-ледокол «Керченский пролив» проекта MPSV06 вошло в состав флота Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Об этом «Медиапалубе» сообщили в пресс-службе заказчика. Судно построено на Амурском судостроительном заводе ОСК по проекту Морского Инженерного бюро СПБ.

«Керченский пролив» имеет усиленный ледовый класс Icebreaker6, что позволяет судну не ограничиваться районами плавания и эффективно работать на трассах Северного морского пути.

Судно оснащено ледокольным форштевнем, крейсерской кормовой оконечностью, удлиненной двухъярусной надстройкой бака, а также дизель-электрической установкой с двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками и носовыми подруливающими устройствами.

Основными задачами ледокола являются патрулирование и дежурство, оказание помощи терпящим бедствие судам, эвакуация и размещение людей, предоставление медицинской помощи, а также участие в спасательных операциях в районах интенсивного судоходства, рыболовства и морских нефтегазовых промыслов.

«Керченский пролив» заложен на стапелях Амурского судостроительного завода ОСК 21 июля 2010 года под именем «Спасатель Петр Грузинский» и спущен на воду 30 октября 2020 года. Он стал третьим судном проекта MPSV06 в составе флота ФГБУ «Морспасслужба».