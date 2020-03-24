В Салехарде открыли центр по хранению рыбы

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Салехардский комбинат открыл распределительный центр по хранению рыбы. На его площадях можно разместить до 5 тысяч тонн «живого серебра» — в два раза больше, чем ранее.

12 новых рабочих мест

Оборудование для сбора, обработки и распределения сырья закуплено на средства округа и самого предприятия.

При необходимости здесь может аккумулироваться до 50% от годового объема добываемой на Ямале рыбы (в прошлом году уловы составили около 10 тысяч тонн) и до 65% в период навигации. Также для обслуживания этого производства создано 12 новых рабочих мест.

Как отметили на предприятии, это первый подобный объект в округе. Он позволит рыбодобывающим предприятиям, имеющим ограниченные холодильные площади, централизованно накапливать уловы в Салехарде.

Потери сведут к минимуму

Новый распределительный цех поможет рыбодобытчикам сократить расходы на обустройство береговой инфраструктуры, а также технологические потери в процессе хранения рыбы.

— Работа проведена большая, — поделился результатами руководитель ООО «Салехардский комбинат» Денис Малышев. — В частности, закупили холодильно-морозильное оборудование, погрузочно-разгрузочную технику, запустили в эксплуатацию льдогенератор для производства ледяной крошки,и автоматический дефростер для быстрого размораживания сырья. А также реконструировали цеха, где установили агрегаты для хранения свежего сырца и полуфабрикатов.

Рыбаки сэкономят на электричестве

Важно, что распределительный центр поможет сократить и расходы на электроэнергию для рыбодобывающих предприятий округа. Поскольку им придется меньше тратить средств на заморозку свежей рыбы.

Разница в стоимости электроэнергии между городом и поселками существенная. Например, для Салехардского комбината киловатт-час обходится в 6 рублей 60 копеек, а в поселках, где находится большинство рыбодобывающих хозяйств, — от 20-30 рублей и выше.

На очереди — безотходное производство

Благодаря модернизации увеличились и производственные мощности комбината. Ранее здесь могли выпускать в год максимум 1800 тонн готовой продукции, а с нынешнего сезона — до 3000 тонн.

Сейчас реконструкция продолжается. Её цель — создание замкнутого, безотходного производства. Так, проект позволит пустить в дело малоценные виды рыб, неликвид, отходы от переработки рыбной продукции.

Причем рыбная мука широко востребована в сельском хозяйстве — например, при производстве кормов, удобрении почвы. И если в год предприятие пока утилизирует около 1000-1200 тонн рыбных отходов, то вскоре из этого объема реально получать примерно 500 тонн полезной муки, говорит Денис Малышев.

Монтаж и наладка соответствующего оборудования должны пройти до конца года.

— Все эти меры позволят нам принимать на переработку намного больше сырья и, соответственно, рыбодобывающим хозяйствам его больше сдавать, увеличивая прибыль.

Добавим, что недавно Салехардский комбинат начал выпуск линейки продукции из форели, выращенной на Собском рыбоводном заводе: пресервы, копченую и слабосоленую рыбу.

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