Спущена на воду сухогрузная баржа грузоподъемностью 6000 тонн «Белмакс 9» проекта RDB20

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25 марта 2020 года в Навашино («Окская судоверфь») спущена на воду головная мелкосидящая трюмная баржа грузоподъемностью 6000 тонн «Белмакс 9» проекта RDB20 класса «О» (строительный номер 4109).

Характеристики баржи — 6000 тонн груза в пресной воде при осадке 2,85 м и при массе порожнем 1136 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из двух сухогрузных судов проекта RDB20 с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,85 м (как и построенных ранее восьми нефтеналивных судов проекта ROB20) строится Окской судоверфью по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания». Проект RDB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

При проектировании корпуса проекта RDB20 габаритными размерами (длина х ширина х высота борта) 118 м х 22,6 м х 3,0 м широко применялись расчетные методы, что позволило обеспечить грузоподъёмность 6000 тонн при осадке 2,85 м. Это безусловно рекорд для судов внутреннего плавания.

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RDB20 представляет собой стальное, однопалубное, несамоходное судно, с тронковой палубой, с непрерывными продольными комингсами грузовых трюмов, надстройками бака и юта, с двойным дном и двойными бортами, с 6 грузовыми трюмами (три пары трюмов по длине), с транцевой носовой и кормовой оконечностями с избыточным надводным бортом. Вместимость грузовых трюмов — 9130 куб. м. Дедвейт при осадке 2,85 м составляет 6017 тонн, при осадке 2,50 м — 5110 тонн, при осадке 2,20 м — 4330 тонн, 1,80 м — 3300 тонн.

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Люковые закрытия брызгонепроницаемые съемного типа. Когда-то такие же рекорды ставили первые в мире баржи, которые имели также очень длинную и плоскую конструкцию корпуса при минимальной массе корпуса. В 1885 году их спроектировал и построил в Царицыне и Саратове выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Новые баржи могут перевозить навалочные грузы с возможностью осуществления погрузки-выгрузки с использованием крана с грейфером. Поэтому класс Российского Речного Регистра «озерный» — O 2.0. Судно предназначено для эксплуатации в бассейнах разряда «О» с высотой волны 1% обеспеченности 2,0 м. Основной район эксплуатации: река Белая — река Волга, вплоть до устья Волги. Эксплуатация судна предусматривается методом толкания со сцепными замками типов Р-100 и О-200. В качестве толкачей предполагаются (на первом этапе) все те же «Уралы» / «Волгари».