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d-tatarinov 20 июня 2025, 13:29 668 Судостроение и судоходство

На краболовах «Капитан Фирсов» и «Капитан Сковпен» подняты флаги России

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 © www.korabel.ru

Торжественная церемония поднятия флага состоялась сегодня, 20 июня 2025 года, на территории предприятия ОСК «Адмиралтейские верфи».

Суда построены на класс Российского морского регистра судоходства по заказу Группы компаний «Русский Краб» в рамках программы инвестиционных квот.

Суда спроектированы для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Символ класса РС: KM⍟ Ice2(hull; machinery) AUT3 (REF) Fishing vessel. Под техническим наблюдением специалистов Регистра суда прошли все необходимые испытания, в ходе которых были проверены их мореходные качества, а также работа оборудования и его параметров на ходовых режимах, сообщает РМРС.

 © www.korabel.ru

Напомним, «Капитан Фирсов» проекта CCa5712LS построен на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Это третье судно проекта, построенное онежскими корабелами для ГК «Русский Краб». Первые два судна серии — «Капитан Александров» и «Капитан Егоров» уже приняты в эксплуатацию и работают на промысле.

«Капитан Сковпен» проекта CCa5712P создан на Окской судоверфи по проекту «Дамен Инжиниринг». Спуск на воду краболова-процессора состоялся 12 апреля 2024 года.

ТТХ КАПИТАН СКОВПЕН

Длина габаритная (м) 57.7

Ширина габаритная (м) 12.6

Высота борта (м) 7.5

Скорость (уз) 12.6

ТТХ КАПИТАН ФИРСОВ

Валовая вместимость (т) 120

Дедвейт (т) 1200

Длина габаритная (м) 57,7

Ширина габаритная (м) 12,6

Высота борта (м) 7,50

Осадка судна (м) 4,84

Скорость (уз) 12,6

Грузоподъемность (т) 120

ТТХ проекта CCa5712LS

Валовая вместимость (т) 1550

Дедвейт (т) 1200

Длина габаритная (м) 57,7

Ширина габаритная (м) 12,60

Высота борта (м) 7,50

Осадка судна (м) 4,84

Скорость (уз) 12,6

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Источник: www.korabel.ru

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Онежский судостроительно-судоремонтный завод, проект CCa5712LS, Окская судоверфь, проект CCa5712P
  • Нет аватара ViktoriaSky4
    20.06.2518:49:08

    Поздравляю ОСК «Адмиралтейские верфи» и Группу компаний «Русский Краб» со знаменательным событием! Поднятие флага — это всегда торжественный момент, особенно когда речь идет о судах, построенных в России и для России. Уверен, эти суда внесут значительный вклад в развитие отечественного рыболовства!"

    #1302631
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